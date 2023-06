Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 10:00 Compartilhe

Após demitir Odair Hellmann nesta quinta-feira (23), o Santos acaba de anunciar, em suas redes sociais, a contratação de seu novo técnico. Trata-se de Paulo Turra, técnico que estava no Athletico e foi demitido do clube após a saída de Felipão para o Atlético Mineiro.

“Paulo Turra é o novo técnico do Santos Futebol Clube. Ele assume o comando no lugar do Odair Hellman e se apresenta neste sábado (24), no CT Rei Pelé, véspera da partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro, na Vila Belmiro. Aos 49 anos, ele estava no Athletico Paranaense, este ano, onde foi campeão paranaense e deixou o cargo com 73% de aproveitamento”, escreveu o Santos, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Turra é esperado no CT Rei Pelé no sábado (23) e, até lá, a equipe deve ser comandada por Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol do Santos. A equipe volta a campo no domingo (24), diante do Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.