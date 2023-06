Paulo Turra declara ‘estado de urgência’ no Santos e revela recado ao elenco após afastamentos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:02 Compartilhe

O Santos apresentou o treinador Paulo Turra na tarde desta terça-feira (27). Em momento conturbado do clube pela fase, o comandante chega com a missão de melhorar o rendimento do 13º colocado do Brasileirão e diz estar ciente sobre a dificuldade da tarefa.

– Se eu aceitei esse grande desafio, é por ser sabedor do desafio e o que vai proporcionar. Para mim interessa o primeiro dia que assumi, a partir daí me interessa. Vamos tomar as atitudes que precisam ser tomadas. É um dos momentos menos bons do Santos, em arrisco a dizer, e cabe a mim dar a volta, não fujo da responsabilidade. Temos que estar unidos, com vestiário vibrante, e isso passa pela intensidade, competição e estado de urgência. Não adianta falar que é a 12ª rodada, é estado de urgência. E através disso, as atitudes vão mudar – disse o treinador.

Além da pressão da situação na tabela, a saída dos jogadores Lucas Pires e Nathan para uma festa na madrugada desta terça-feira foi motivo de irritação para torcedores, que foram até o local do evento para cobrar os atletas presentes. Com a missão de mudar o vestiário do Peixe, o novo comandante contou o recado que passou para o elenco na sua chegada.

– O recado que eu dei na minha apresentação para com eles foi de comprometimento. Com o clube, com o Santos, passar a ter um comportamento de excelência fora de campo também – disse Paulo.

Para a estreia, o novo treinador terá o desafio de superar o Blooming, em um jogo sem pretensões, pois o clube já está eliminado da Sul-Americana. Diante disso, o Turra pretende colocar um onze inicial diferente para o confronto.

– Dentro do propósito, o objetivo é o Brasileiro, então vou colocar time alternativo, mas com responsabilidade. Nessa competição, não temos mais objetivos. Então vamos ter inteligência, pois o foco principal é o Cuiabá – concluiu o técnico sobre o assunto.

Com presença do público, a partida será realizada na Vila Belmiro, nesta próxima quinta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília).