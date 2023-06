Paulo Turra comanda primeiro treino com elenco do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:49 Compartilhe

O técnico Paulo Turra comandou nesta segunda-feira (26) seu primeiro treino com o elenco do Santos. Enquanto os titulares realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Rei Pelé, os demais jogadores foram para campo.

Com jovens do Sub-20 para completar a atividade, os jogadores do Santos tiveram o primeiro contato com as táticas do novo comandante do Peixe.

Para a preparação contra o Blooming (BOL), Paulo Turra quer aproveitar o jogo ‘sem pressão’ causado pela eliminação precoce na Sul-Americana para encerrar a sequência de 10 jogos sem vencer.

Com o apoio da torcida por conta do duelo ser de uma competição organizada pela Conmebol, o compromisso acontecerá na próxima quinta-feira (29), às 19 horas.