Paulo Caleffi é desligado do cargo de vice do Grêmio

O departamento de futebol do Grêmio está mais agitado do que nunca. Na noite da última quarta-feira, Paulo Caleffi foi desligado do cargo de vice-presidente. Antônio Brum assume o comando.

O estopim da crise para a troca do dirigente se deu por conta da entrevista em que desmentiu qualquer possibilidade de saída do atacante Luis Suárez.

Na ocasião, Caleffi ainda discutiu com um repórter e incomodou uma ala importante da diretoria gremista.

Nas redes sociais, o agora ex-vice de futebol deu a sua versão sobre a saída do cargo na pasta de futebol.

– Boa noite. Fui comunicado pelo Sr. Alberto Guerra do meu desligamento por telefone a pouco (sic). O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis. HONRA, CARÁTER e SERIEDADE – escreveu o dirigente.

Veja o comunicado do Grêmio:

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a saída do vice-presidente de futebol Paulo Caleffi das suas funções no Clube. A direção agradece o trabalho realizado por Caleffi desde o início da atual gestão. Antônio Brum assume a função de vice-presidente de futebol.”