Paulinho é apresentado pelo Vasco com a presença da família: ‘Muito especial tê-los comigo’

O Vasco apresentou o quarto reforço contratado nesta janela de transferências. Trata-se do meia Paulinho. O jogador, que foi adquirido em definitivo, levou toda a família para a entrevista coletiva.

– Quero agradecer pela oportunidade. Tentou me contratar algumas vezes e agora deu certo. É um momento muito especial para mim e para a minha família e está sendo muito especial tê-los aqui comigo – disse Paulinho. E completou:

– Está sendo especial, quando sugiu a oportunidade foi uma alegria imensa. É o Gigante da Colina. Estou feliz de estar no Vasco, um dos grandes clubes do Brasil e estou realizando um sonho da minha famíia, do meu pai, que é vascaíno, assim como eu.

Paulinho chega sob desconfiança do torcedor. O meia afirmou que é polivalente e pode desempenhar várias funções na equipe do Vasco.

– Normalmente eu joguei como 6, 8 e 10, mas também aberto por fora. Não há posição fixa. Tenho que entrar e dar o melhor para o Vasco. – revelou o jogador.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES COM RAMÓN DÍAZ

– Primeiramente foi a oportunidade de vir para o Vasco. Gosto do Vasco, sou vasacaíno e entendi que era o momento de retornar. Sei que o momento é delicado, mas nada é impossível. O Ramón está dando confiança ao grupo e no dia a dia estamos crescendo para melhorar no campeonato.

MOMENTO DIFÍCIL NO BRASILEIRÃO

– A gente sabe que o momento é delicado, mas temos um grupo trabalhador. A única forma de mudar é trabalhando. Estamos nos preparando e tenho certeza que as coisas vão melhorar. Às vezes muitos não querem o desafio, mas eu sou movido a desafios. É meu time do coração e estou disposto a correr esse desafio.

REECONTRO COM VELHOS AMIGOS

– O Léo é um grande amigo, passsamos na base do Fluminense. Ver onde ele chegou, fico feliz por ele, que é capitão do time. Professor conversou comigo, falta pouco para chegar no 100%, mas vou entrar aos pouquinhos.