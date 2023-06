Patrocinadores ajudam clubes brasileiros na contratação de jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:45 Compartilhe

Rivais no Rio de Grande do Sul, Internacional e Grêmio apresentam uma similaridade no campo dos negócios, que pode se tornar uma tendência no futebol brasileiro: o aporte financeiro na contratação de novos jogadores ou como fonte de apoio no pagamento dos salários.

> Internacional contratou o atacante Enner Valencia com apoio do patrocinador, a a casa de aposta EstrelaBet. Na renovação do contrato entre clube e empresa, ficou estipulado um valor destinado especificamente para contratação de novos atletas, além da quantia fixa mensal.

> O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, explica: “Acaba se tornando uma grande oportunidade para todos, em que clube e patrocinador acabam ganhando com isso. Estão previstas ativações em redes sociais e ações que vão colocar a imagem dos parceiros em evidência. A proposta é fazer com que o retorno seja interessante para ambas as partes”

> Já no Grêmio, quem ajuda nos custos salariais do atacante Luis Suárez é a plataforma de aposta Esportes da Sorte. O contrato prevê um valor adicional em agosto de cada ano, estimado em um milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões).

> Em contrapartida, a empresa tem direito a algumas ativações envolvendo o jogador, como por exemplo, que o astro uruguaio utilize bonés com o logo da casa em determinações situações.

> “Auxiliar o clube na aquisição de atletas consagrados ajuda a fortalecer o sentimento de parceria entre a empresa e a instituição de futebol. Saímos da esfera de meros patrocinadores para realmente nos tornarmos parceiros e benfeitores dentro do clube. Isso nos ajuda a estabelecer cada vez mais um vínculo forte e emocional com os torcedores”, afirma Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

