Patrocinadora máster do Santos, Blaze se defende de acusações

A Blaze, patrocinadora máster do Santos, se defendeu publicamente das recentes acusações, que envolvem denúncias de fraude e propaganda enganosa, por exemplo.

A empresa, que também tem acordo com o Atlético-GO, afirmou que as alegações podem ser resultado da “falta de conhecimento sobre a forma como a Blaze.com conduz suas operações” e garantiu que “é uma operadora honesta e legítima”. As principais denúncias foram feitas pelo youtuber Daniel Penin, através do vídeo “BLAZE – Tire dos pobres e dê aos Influencers”.

Uma das acusações rebatidas é de fraude, pois usuários não conseguiriam, segundo as denúncias, sacar o dinheiro depositado na plataforma.

– Na Blaze.com, valorizamos a confiança que nossos clientes depositam em nós e esforçamo-nos para proporcionar uma experiência do usuário segura e sem problemas. É fundamental esclarecer que a Blaze.com não impede que os clientes saquem seus saldos. Nossos clientes têm o direito de acessar seu dinheiro e sacá-lo sempre que precisarem, de acordo com os termos e condições acordados quando se registram. No entanto, como empresa responsável e regulamentada, a Blaze.com está empenhada em manter normas rigorosas para prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e fraude.

– Consequentemente, há casos em que os saques possam ser analisados para garantir a conformidade com normas contra lavagem de dinheiro e outras regras pertinentes – diz um trecho do comunicado.

Outra alegação que a Blaze se defendeu, em documento de 16 páginas, é que os influenciadores parceiros receberiam comissões quando os apostadores perdem dinheiro nos jogos oferecidos pela plataforma. Figuras como Neymar e Felipe Neto são patrocinadas pela empresa.

– Na Blaze.com, a abordagem para trabalhar com influenciadores é construída sobre uma base de transparência, confiança e integridade. No entanto, é importante esclarecer que a Blaze.com não paga qualquer forma de comissão ou compartilha receitas com os influenciadores por quaisquer perdas incorridas por usuários que tenham encaminhado para a nossa plataforma. A Blaze.com está empenhada em criar um ambiente de entretenimento seguro, envolvente e positivo para todos os usuários. Trabalhamos em estreita colaboração com os influenciadores para fornecer a eles ferramentas e recursos necessários para promover nossa marca e serviços. No entanto, esta colaboração não envolve qualquer ganho financeiro direto com perdas dos usuários. Em vez disso, os influenciadores são compensados com base num valor fixo pelas entregas que criam para a marca.

Outras diversas acusações foram rebatidas pela Blaze. Clique aqui para conferir o posicionamento completo.

O Santos está ciente das denúncias que envolvem a Blaze, patrocinadora máster da equipe. Porém, nenhuma determinação oficial foi passada para que o clube tome providências. O Peixe observa com cautela o caso e está seguro sobre suas condições na parceria.

A reportagem do Lance! apurou que a Blaze já pagou mais da primeira metade do acordo com o Alvinegro, fixado em R$ 45 milhões. Além disso, a empresa desembolsará cerca de R$ 1 milhão por mês ao clube até o fim do contrato válido por dois anos.

