!Patrão de volta ao topo! Hamilton encerra jejum e conquista a pole no GP da Hungria, Verstappen fica em segundo

Com uma classificação agitada e cheia de supressas, Lewis Hamilton encerrou o jejum e conquistou a pole na Hungria na manhã deste sábado (22). A sessão foi diferente neste final de semana, já que tivemos a mudança do uso dos pneus e deu uma mexida interessante no grid. O Q1 os pilotos usaram compostos duros, no Q2 médios e no Q3 macios. Max Verstappen e Lando Norris completaram o top 3.

Na primeira fase, tivemos uma chuva de voltas deletadas por limite de pista excedido. Verstappen liderou o início da quali, mas minutos depois Guanyu Zhou tomou o lugar do bicampeão. George Russell sofreu e não conseguiu se classificar para a próxima etapa. Além do britânico, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen e Logan Sargeant ficaram fora.

Sérgio Pérez já começou liderando a segunda sessão, sendo o primeiro a marcar tempo na pista, com 1m17s675. Também tivemos novamente a presença das voltas deletadas, as vítimas foram Lance Stroll e Verstappen. As McLarens começaram a liderar a partir dos seis minutos, com Lando Norris em primeiro e Oscar Piastri vindo em seguida. Max tentou pegar a posição do britânico, mas não adiantou. Carlos Sainz, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Pierre Gasly foram eliminados. Após diversas corridas, o companheiro de Max passou para o Q3.

A terceira e última fase foi bem agitada. Lando Norris começou liderando, mas minutos depois o atual campeão fez o melhor tempo do final de semana. Lewis Hamilton veio em seguida e conquistou a segunda colocação. Max não melhorou o tempo, Lando Norris tentou encostar, mas a pole ficou para o heptacampeão que tirou o coelho da cartola nos minutos finais, ficando a três milésimos do holandês.

Com essa conquista, Lewis emplaca a 104 pole em sua carreira, após diversos dias sem ficar no topo do grid classificatório. A corrida acontece neste domingo (23), às 11:00 (Horário de Brasília), com o favoritismo da Red Bull, no entanto, prometendo surpresas.

TOP 10

Hamilton, Verstappen, Norris, Piastri, Zhou, Leclerc, Bottas, Alonso, Perez e Hulkenberg.

