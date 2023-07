Pato revela papo com Lucas, projeta São Paulo com James Rodríguez e expõe lesão antes de enfrentar o Bahia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 14:45 Compartilhe

O São Paulo contou com ajuda de Rafinha na chegada de James Rodríguez, e Alexandre Pato também pode virar mais um “agente tricolor”. Após o empate com o Bahia, o atacante revelou que vem conversando com Lucas para convencê-lo a retornar ao Morumbi. O Lance! apurou que há acerto entre clube e o staff do jogador.

– Falei com ele, tenho falado com ele. Espero que ele tome a melhor decisão Sei também que a decisão não é fácil, não é só futebol. Se ele puder e der tudo certo, seria muito bem-vindo. É um grande jogador e vai agregar muito – afirmou Pato na zona mista do Morumbi.

Se Lucas é uma possibilidade, James Rodríguez já é certeza no Morumbi. O colombiano será apresentado durante a semana, e Pato disse que o meia dará novos ânimos ao grupo e à torcida.

– Chegada de um cara com nível mundial é muito bom. Dá um ânimo a mais para o grupo e para o torcedor. Ele tendo condições de jogo vai fazer muita diferença, estamos esperando ele. Vai ser uma grande referência para o grupo e ele tem capacidade para fazer o que sabe de melhor, e nós também vamos fazer o melhor para ele – destacou Pato.

Com Calleri e Luciano suspensos, parte da torcida são-paulino não aprovou a decisão do auxiliar Lucas Silvestre em começar com Erison e David entre os titulares e Pato no banco. O camisa 12 não se mostrou incomodado com a decisão e revelou que vinha lidando com um desconforto na panturrilha antes do duelo contra o Bahia.

-Tinha todo o caminho para começar o jogo, mas faz dois dias tive um desconforto na panturrilha. Não treinei dois dias, tava trabalhando para recuperar e graças a deus deu tudo certo. Pude jogar e estar bem – concluiu Pato.

O próximo compromisso do São Paulo é na quinta-feira (3), contra o San Lorenzo, pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, na Argentina.