!Passeio em Melbourne! Austrália goleia Canadá e garante liderança no grupo B da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta segunda-feira, a Austrália bateu o Canadá com facilidade em Melbourne, pelo placar de 4 a 0, e completou a bela reação no grupo B da Copa do Mundo Feminina. As anfitriãs da competição venceram com um doblete de Hayley Raso, ainda no primeiro tempo, e ampliaram a conta com um gol de Mary Fowler, no começo, e um de Steph Catley, no fim da etapa final.

Com o resultado, a equipe australiana garantiu sua classificação para as oitavas de final, com seis pontos, enquanto o Canadá foi eliminado com quatro. A Nigéria foi a segunda colocada, com cinco pontos, enquanto a Irlanda se despediu da Oceania sem vencer. Na próxima fase, as donas da casa enfrentam o segundo do grupo D, grupo composto por Inglaterra, China, Dinamarca e Haiti.

Veja os cinco principais lances do confronto

!SEM DEMORA! Aos oito minutos, as donas da casa abriram o placar. Steph Catley fez grande jogada em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou na área. Vanessa Gilles tentou cortar e não acertou em cheio, fazendo a bola chegar até Hayley Raso. A australiana dominou e bateu consciente, no canto, tirando de Kailen Sheridan para inaugurar o marcador.

!NA RAÇA! 25 minutos depois, viria o segundo gol das Matildas. Em jogada pelo lado direito, Emily van Egmond fez o pivô para Fowler, que buscava Carpenter. Riviere tentou o corte e a bola sobrou com Hayley Raso, que cruzou para defesa de Sheridan. Na sobra, Buchanan travou Carpenter e Fowler veio para bater forte, no alto, balançando as redes. Porém, o VAR freou a festa do Retangular de Melbourne por impedimento da camisa 21: no ato do chute de Fowler, Carpenter, em condição ilegal, estava no caminho de Buchanan para impedir que a zagueira evitasse o gol.

!RECOMPENSADAS! Sem abatimento, as australianas foram atrás de um gol válido e conseguiram cinco minutos depois da anulação. Em escanteio, Sheridan saiu mal do gol, a bola bateu em Raso e saiu da direção do gol, mas o toque em Quinn fez a pelota voltar na direção da meia direita, que, com o gol aberto, só empurrou para o fundo das redes.

!REQUINTES DE CRUELDADE! Aos 12 da segunda etapa, veio o terceiro. Steph Catley achou grande lançamento no corredor esquerdo para Foord, que arrancou no mano a mano, limpou a marcação de Gilles com facilidade e cruzou para trás. Fowler apareceu sozinha na área, a finalização saiu ruim, com a bola quase batendo em seu calcanhar, tocando na trave e morrendo no gol.

!VIROU PASSEIO! A Austrália matou o jogo de vez nos acréscimos. Gorry foi pisada por Fleming na área, em lance que a árbitra Stéphanie Frappart foi chamada no monitor para revisar e marcou o pênalti. Steph Catley foi para a cobrança e bateu bonito, tirando de Sheridan, que até acertou o canto, mas não alcançou. 4 a 0 e fim de um jejum de 15 anos sem vencer as canadenses, levando o estádio a uma grande festa.

Como foi o primeiro tempo?

A primeira etapa de partida foi completamente a favor da Austrália, que, empurrada pela sua torcida, dominou as ações. Logo aos 9, Hayley Raso abriu o placar, em um belo gol de direita. O tento praticamente minaria a equipe canadense, que apesar de ter um time muito qualificado, não mostrou o lado habilidoso de suas atletas. As Matildas seguiram no comando do jogo, tiveram um gol anulado em decisão minimamente duvidosa de Stéphanie Frappart e marcariam outro, aos 39, novamente com Hayley Raso, para tranquilizar a torcida e a equipe de Tony Gustavsson.

E a segunda etapa?

A equipe canadense voltou com quatro alterações para o segundo tempo, mas faltou mais vontade para começar a metade final em cima das anfitriãs. A ausência de contundência pelo resultado fez com que a Austrália buscasse o terceiro gol. E ele viria aos 13 minutos, em linda jogada individual de Foord que terminou com gol de Fowler. A meia hora seguinte teve um Canadá com mais posse de bola, mas mostrando futebol insuficiente para o empate. As donas da casa ainda marcariam mais um, com Steph Catley, de pênalti, e fechariam a conta.

Como ficou a situação das equipes?

Com a goleada, a Austrália assumiu a liderança do grupo G e contou com o empate sem gols entre Irlanda e Nigéria para assegurar a primeira posição, depois de uma estreia com derrota para as africanas. Já o Canadá, com a derrota, desperdiçou a chance de classificação, já que dependia só de um empate, e deu adeus à competição. As Matildas devem enfrentar Haiti ou Dinamarca no primeiro jogo do mata-mata.

FICHA TÉCNICA

Canadá 0x4 Austrália

Data e horário: segunda-feira, 31 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular, em Melbourne (AUS)

Arbitragem: Stéphanie Frappart (árbitra); Manuela Nicolosi e Elodie Coppola (auxiliares); Tess Olofsson (quarta árbitra); Pol van Boekel e Marco Fritz (VAR)

Público: 27.706 presentes

Cartões amarelos: Emily van Egmond e Mackenzie Arnold (AUS)

Gols: Hayley Raso, aos 9′ e aos 39′, Mary Fowler, aos 58′, e Steph Catley, aos 90+4 (AUS)

CANADÁ (Treinadora: Beverly Priestman)

Kailen Sheridan; Jayde Riviere (Allysha Chapman), Kadeisha Buchanan, Vanessa Gilles e Ashley Lawrence; Quinn (Olivia Smith) e Julia Grosso (Sophie Schmidt); Adriana Leon (Évelyne Viens), Jessie Fleming e Jodryn Huitema (Deanne Rose); Christine Sinclair (Cloé Lacasse)

AUSTRÁLIA (Treinador: Tony Gustavsson)

Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Clare Hunt, Alanna Kennedy e Steph Catley; Hayley Raso (Cortnee Vine), Katrina Gorry (Charlotte Grant), Kyra Cooney-Cross e Caitlin Foord; Mary Fowler e Emily van Egmond (Clare Polkinghorne)