Paris Saint-Germain define novo treinador para próxima temporada, segundo jornal

O Paris Saint-Germain escolheu Luis Enrique para ser o novo técnico da equipe para a próxima temporada, segundo o “L’Équipe”. Embora ainda faltem detalhes para definir os termos do contrato, o clube francês espera anunciar o espanhol ainda nesta semana.

O clube francês tinha como prioridade a contratação de Julian Nagelsmann, mas o alemão não encontrou acordo com o atual campeão da Ligue 1. Por conta disso, Luis Enrique voltou a ser visto com bons olhos, uma vez que os dirigentes do PSG já haviam conversado e feito uma espécie de entrevista com o ex-treinador da seleção espanhola.

Antes de anunciar Luis Enrique, o Paris Saint-Germain deve tornar a saída de Christophe Galtier oficial. O comandante tem contrato com o clube francês até 2024, mas já existe um acordo entre as partes para que o treinador receba sua indenização avaliada em seis milhões de euros (R$ 31,6 milhões).

Os franceses enxergam no Luis Enrique um técnico que tem experiência na Champions League, onde conquistou um título com o Barcelona, com um estilo de jogo atrativo e que tem condições para lidar com os pesos pesados do vestiário. Os franceses decidiram aceitar todas as condições impostas pelo espanhol já que enxergam o tempo se esgotando e a próxima temporada se aproximando.

