Paris Saint-Germain anuncia Luis Enrique como treinador

O Paris Saint-Germain terá um novo treinador para a temporada 2023/24. Horas após anunciar a saída de Christophe Galtier, o clube francês apresentou o espanhol Luis Enrique, de 53 anos, que assinou com a equipe até 2025.

Luis Enrique foi apresentado nesta quarta-feira (5), na primeira entrevista coletiva do PSG no novo centro de treinamento do clube, em Poissy. Ele firmou contrato com a equipe por duas temporadas, com a opção de extensão por mais um ano.

“Bom dia. Antes de mais nada, agradeço ao clube, ao presidente [Nasser Al-Khelaifi], ao diretor esportivo [Luís Campos] pela confiança. Estou muito feliz por estar aqui. Espero poder retribuir essa confiança. Eu não falo francês, mas comecei a estudar”, disse o espanhol, durante entrevista coletiva.

Agora no comando do PSG, Luis Enrique vai reencontrar o brasileiro Neymar, com quem trabalhou no Barcelona entre 2014 e 2017, nos melhores momentos da carreira do camisa 10. O atacante, inclusive, conquistou sua primeira e única, pelo menos até o momento, Champions League sob a tutela do espanhol.

O espanhol chega ao PSG após cinco temporadas à frente da seleção da Espanha. Ele deixou o comando de ‘La Roja’ após a eliminação na Copa do Mundo de 2022. Antes disso, trabalhou no Barcelona, no Celta de Vigo e na Roma.