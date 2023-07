Paris Saint-Germain anuncia contratação de terceiro jogador nesta janela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 9:15 Compartilhe

O Paris Saint-Germain anunciou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do meio-campista uruguaio Manuel Ugarte, de 22 anos, junto ao Sporting, de Portugal. O volante chega como a terceira aquisição para o elenco agora comandado por Luis Enrique no mercado de transferências da Europa.

A transação custou cerca de 60 milhões de euros aos cofres do clube francês, vencendo corrida com o Chelsea pela contratação. Ugarte deve receber em torno de 10 milhões de euros anuais, segundo o jornal português “Record”. O valor inicial correspondia à metade do salário que foi aceito, mas para superar os Blues na disputa, a oferta precisou ser melhorada.

Revelado pelo Fénix, de seu país natal, o jogador foi comprado pelo Famalicão, de Portugal, em janeiro de 2021. Sete meses depois, se transferiu para o Sporting, em movimentação que custou 12,5 milhões de euros. Pelos Leões, marcou um gol e deu três assistências em 85 jogos, mas foi peça crucial defensivamente para a boa campanha na última temporada da Europa League. Com a seleção do Uruguai, esteve presente na Copa do Mundo de 2022, mas ficou apenas no banco de reservas e viu a Celeste cair ainda na fase de grupos.

O PSG tem se movimentado fortemente no começo da janela para reforçar seu elenco. Além da chegada do treinador Luis Enrique para substituir Christophe Galtier, a diretoria acertou as contratações de Milan Skriniar e Marco Asensio. Os dois chegaram a custo zero no clube francês; o zagueiro eslovaco, ex-Inter de Milão, já havia assinado pré-contrato com o Paris em janeiro e o espanhol aguardou o fim de seu vínculo com o Real Madrid para fechar a negociação