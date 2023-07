Paris Saint-Germain anuncia contratação de defensor do Bayern de Munique

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 9:15 Compartilhe

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, na manhã deste domingo, a contratação do defensor Lucas Hernández, de 27 anos, junto ao Bayern de Munique. A transferência, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, deve custar entre 48 e 50 milhões de euros aos cofres franceses.

– Estou muito feliz com essa negociação ter dado certo. Jogar no PSG era algo que eu já sonhava e esperava há muito tempo, mas finalmente acontecerá. É um dia especial e inesquecível para mim e estou contente por estar aqui – disse o jogador em comunicado oficial do Paris.

Revelado pelo Atlético de Madrid, Lucas fez grandes partidas sob o comando de Diego Simeone entre 2015 e 2019, quando foi comprado pelos bávaros por 80 milhões de euros. Em sua passagem pelo clube alemão, foram 107 jogos, com dois gols e oito assistências. Na última temporada, enquanto disputava a Copa do Mundo pela França, acabou lesionando o joelho e viu de fora a dramática conquista do Bayern de Munique na Bundesliga.

Hernández chega como a quinta aquisição do PSG somente nesta janela. O zagueiro Milan Skriniar já havia assinado pré-contrato em janeiro, quando ainda atuava pela Inter de Milão. Já o espanhol Marco Asensio chegou de graça após deixar o Real Madrid. Entre os comprados, estão o sul-coreano Lee Kang-In, que custou 22 milhões de euros vindo do Mallorca, e Manuel Ugarte, destaque do Sporting em 2022-23. Para ter o uruguaio, Nasser Al-Khelaifi desembolsou 60 milhões na moeda europeia.