!Parças! Jimmy Butler curte chá revelação de Neymar: ‘Pais de menina’

Astro da NBA, Jimmy Butler deu mais uma demonstração de que é “parça” de Neymar. O jogador do Miami Heat compareceu ao chá revelação do brasileiro, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste sábado (24). No evento, o norte-americano descobriu que o amigo será pai de uma menina. O jogador do Paris Saint-Germain poderá pedir conselhos a Butler sobre o assunto, uma vez que o atleta também é pai de uma garota, Rylee, de 3 anos.

Em publicação nas redes sociais, Butler compartilhou fotos do chá revelação e destacou que ele e Neymar são “pais de menina”. O apoio entre os dois é recíproco: no início deste mês, o brasileiro viajou aos Estados Unidos para torcer pelo parceiro nas finais da NBA, nas quais o Miami Heat foi derrotado pelo Denver Nuggets.

De férias após o fim da temporada na NBA, Butler chegou ao Brasil na última terça-feira (20). Desde então, o jogador conheceu o elenco do Flamengo, participou do leilão do Instituto Neymar Jr e curtiu muito ao lado do craque brasileiro. O norte-americano também tem aproveitado para conhecer mais sobre a cultura brasileira e chegou a compartilhar que estava ouvindo músicas de Jão, Anitta e Iza.

Enquanto Neymar e Bruna Biancardi aguardam a chegada da filha, Jimmy Butler fez amizade com o filho mais velho do craque, Davi Lucca, de 11 anos. O garoto ajudou a traduzir um discurso do jogador de basquete no leilão do pai e apareceu jogando futmesa em stories publicados pelo destaque do Miami Heat.