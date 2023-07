Paranaenses vão à semi em Curitiba (PR)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 21:24 Compartilhe

Foram definidos, nesta quinta-feira, os semifinalistas da Copa Instituto Icaro DM, em Curitiba (PR), realizado no Clube 3 Marias. O torneio mundial J60 na categoria 18 anos conta com pontos na Federação Internacional de Tênis.

O dia foi de rodada dupla e os paranaenses se destacaram na chave principal mundial da competição. No masculino, Matheus de Lima passou por João Pimenta nas oitavas por 4/1 4/2 e nas quartas superou Gustavo Albieri por 4/5 (10/8) 5/4 (8/6) 10/8. Na semifinal ele encara o brasiliense Pedro Chabalgoity. A outra semi masculina será entre o paraguaio Thiago Drozdowski, cabeça de chave 3, e o segundo favorito, o paulista Henrique Ushizima.

No feminino, a segunda pré-classificada, Paola Dalmonico, campeã semana passada em Londrina (PR), também venceu dois jogos e vai brigar por vaga na final contra a brasileira Bruna Melato, quarta favorita. Paola derrotou a paraguaia Aline Aveiro por 4/2 4/1 nas oitavas e nas quartas superou Lara Mello por 4/2 4/0. A outra semi será entre a qualifier Laura Badia, algoz da principal favorita na primeira rodada, a pernambucana Cecilia Costa, e a argentina Josefina Estevez.

Os finalistas serão conhecidos a partir das 8h tanto no torneio mundial quanto nos torneios de 16 e 14 anos com pontos no ranking Sul-Americano do Cosat. As finais ocorrem no sábado.

Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia).

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.