Paranaenses buscam títulos em Curitiba (PR)

Os paranaenses vão dominar as finais deste sábado na categoria principal da III Copa Instituto Icaro DM, em Curitiba (PR), realizado no Clube 3 Marias. O torneio mundial J60 na categoria 18 anos conta com pontos na Federação Internacional de Tênis.

Cabeça de chave 1 do masculino, o paranaense Matheus de Lima derrotou com tranquilidade o brasiliense Pedro Chabalgoity por 6/2 6/1 e terá pela frente

o paulista Henrique Ushizima, que passou pelo paraguaio Thiago Drozdowski, cabeça de chave 3, por 7/5 3/6 10/8. Atual campeão do torneio, Matheus buscará o bicampeonato e o quarto troféu na carreira em simples enquanto que Ushizima buscará a segunda conquista, a primeira do ano.

No feminino, a também paranaense Paola Dalmonico, segunda favorita, passou por Bruna Melato por 6/1 5/7 10/4 e vai enfrentar na decisão a argentina Josefina Estevez, de 15 anos, que passou pela surpreendente brasileira Laura Badia por 6/2 7/6 (7/4). Badia havia tirado na estreia a principal favorita, a pernambucana Cecília Costa. Dalmonico tentará seu quarto caneco na carreira e a revanche contra Josefina que a bateu na final de simples semana passada em Londrina (PR). A argentina tenta o terceiro caneco na carreira.No torneio Sul-Americano com pontos para o Cosat estão definidas as finais de simples.

Nos 14 anos masculino, Henrique Hoffmann e Leonardo Santos se enfrentam na decisão. Entre as meninas, Maria dos Santos e a paranaense Giulia Ferreira disputam o troféu. Nos 16 anos a final será entre Brasil x Paraguai no feminino com a brasileira Ana Luiza Pedroso e a paraguaia Julieta Cattoni. Entre os meninos, os brasileiros dominaram as finais. João Prudêncio vai duelar contra Eduardo Menegatti.

As finais acontecem neste sábado.

Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia).

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis