Paranaense Matheus de Lima avança às oitavas na III Copa Instituto Icaro DM em Curitiba (PR) 

11/07/2023 - 21:58

O paranaense Matheus de Lima, principal favorito ao título, avançou às oitavas de final da Copa Instituto Icaro DM, em Curitiba (PR). O evento juvenil mundial cresceu para um torneio J60 na categoria principal e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.

A chuva mais uma vez atrapalhou a programação e levou os jogos para quadras cobertas da academia Pereira Tennis. Dos 72 jogos, sete foram realizados e com formato reduzido de sets rápidos. Matheus de Lima derrotou João Bonini por 4/0 4/2 e enfrenta João Pimenta nas oitavas de final. Cabeça de chave 4, Eduardo Valentin superou Vicente Freda por 4/1 4/0 e medirá forças contra João Toffoli. Pedro Chabalgoity também avançou, superando Bernardo Viale por 4/2 4/1. A rodada dos 18 anos feminino não foi realizada.

A programação desta quarta-feira está abarrotada com 121 partidas sendo 92 apenas nas categorias 14 e 16 anos com pontos no ranking sul-americano e as demais na categoria principal com previsão da estreia da paranaense Paola Dalmonico que encara Ana Sathler não antes das 16h. Estão previstos também quatro jogos das oitavas de final do masculino, incluindo o duelo de Matheus de Lima contra Pimenta a partir das 16h.

Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia) na categoria mundial até 18 anos, além das categorias 16 e 14 anos que contam pontos para o ranking sul-americano do Cosat.

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.