Paraense e catarinense e dupla paulista levam títulos desta 4ª em Itumbiara (GO)

Foram definidos, na noite desta quarta-feira, os campeões do segundo torneio BT 10 do Marina Rio Club Open, primeiro torneio internacional de Beach Tennis no estado de Goiás, com 500 atletas de 12 países com sede no Marina Rio Club, em Itumbiara. A competição tem a organização da Dizplay Eventos, contando com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.

No feminino, a paraense Juliana Bernardes e a jovem catarinense Beatriz Valério levaram o caneco superando na final a dupla de Fernanda Faria e Gabriela Klink por 7/6 (7/5) 6/4. Esta é a terceira conquista de Bernardes, natural de Belém (PA), a primeira no ano. Beatriz, de 16 anos, leva o segundo caneco da carreira e na temporada.

Bernardes havia sido vice-campeã na terça-feira no primeiro torneio BT 10, ao lado de Brenda Rique, e agora faturou o caneco: “Muito feliz, gosto muito de jogar esses torneios, é um dia inteiro de emoção, foi especial, quatro jogos pegados, jogamos super tie-breaks e não faltou foi garra e estamos contentes pelo troféu”, disse a paraense. A jovem Bia celebrou: “Agradecer à Ju, jogamos muito bem, a organização do evento está maravilhosa , tudo perfeito amei”, disse Bia.

No masculino o troféu ficou com a dupla de Itu (SP) formada por Gabriel Camargo e João Guerino que marcaram 6/1 6/0 sobre a dupla do chileno Matias Sepulveda e do brasileiro Davi Souza por 6/1 6/0. Foi a primeira conquista dos paulistas na carreira.

A quinta-feira, 29, terá 25 jogos a partir das 11h30 com o início do qualifying do principal evento, o BT 200, com premiação total de US$ 15 mil, que vai definir as oito últimas vagas da chave principal que começa na tarde de sexta-feira, 30, e vai até o domingo, 2 de julho. O torneio principal conta com vinte atletas do top 20 no masculino e feminino brigando pelos 230 pontos aos campeões e mais os troféus em homenagem ao símbolo da cidade, a Ponte Affonso Pena.

Estão presentes 12 países na competição (Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile) entre eles o atual campeão mundial. Mattia Spoto, número dois do mundo, que joga com o compatriota Doriano Beccaccioli, 7º, o número 1 do Brasil e terceiro do mundo. André Baran, o espanhol Antomi Ramos, que há duas semanas liderava o ranking e hoje é o quinto colocado, os franceses Mathieu Guegano e Theo Irigaray, as italianas Nicole Nobile e Sofia Cimatti, entre outros. O canal PlayBT do Youtube transmite o qualifying e também a chave principal com conjunto com o Instagram.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista começando na quinta-feira, 29. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

O evento conta com a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade. Mais de 3.500 pessoas já retiraram ingressos para acompanharem os jogos através com site . Ainda há a opção do camarote que dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários. https://dizplay.com.br/marinaopen/ingressos.cfm

Programação do Evento:

29/06 – Quinta-Feira – Quali torneio BT 200 a partir das 11h30

30/06 – Sexta-Feira – Finais do Quali pela Manhã e 1ª Rodada torneio BT 200 chave principal a partir da tarde

01/07 – Sábado – Oitavas e Quartas do Torneio BT 200

02/07 – Domingo – Semis e Finais do Torneio BT 200

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, Criosolar, Maquigeral, DropShot e da Unimed. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.