Para vencer o Palmeiras em São Paulo, Botafogo precisa derrubar tabu

O Botafogo encara o Palmeiras neste domingo, a partir das 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Líder da competição com 27 pontos, o Glorioso precisa vencer para ampliar sua vantagem na primeira posição. Para isso, o alvinegro precisa derrubar duas escritas.

Como visitante, o Botafogo não vence o Palmeiras há nove anos. A última vitória do Glorioso sobre o Verdão como visitante aconteceu no Brasileirão de 2014, no Estádio Prudentão, triunfo por 2 a 0 com gols de Bolatti e Zeballos. Para piorar, o Botafogo jamais venceu o Palmeiras no Allianz Parque, casa alviverde desde 2014.

Ao todo, foram cinco duelos entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, com quatro vitórias dos paulistas e um empate por 1 a 1, em fevereiro de 2021, quando os estádios estavam sem público por conta da pandemia da Covid-19. No placar do retrospecto geral na casa palmeirense, 11 a 1. No último encontro, no Brasileirão de 2022, vitória do time de Abel Ferreira por 4 a 0.

O Botafogo busca quebrar este tabu e aproveitar o bom momento que vive na temporada 2023. Sob o comando do técnico Luís Castro, o Glorioso perdeu apenas duas vezes na atual edição de Campeonato Brasileiro, ambas fora de casa, para Goiás e Athletico-PR. O alvinegro é líder do Brasileirão, com 27 pontos somados em 11 rodadas.