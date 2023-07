Para não desgarrar de ‘segundo pelotão’ da tabela, São Paulo enfrenta Bahia sem dupla titular no ataque

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 6:03 Compartilhe

Passada a euforia pelo anúncio da contratação de James Rodríguez, o São Paulo recebe o Bahia neste domingo (29), às 11 horas (de Brasília), precisando vencer para não desgarrar do chamado ‘segundo pelotão’ da classificação do Brasileirão.

Com 15 pontos de diferença para o líder Botafogo, que hoje parece ‘inalcançável’, o Tricolor compõe um grupo de equipes que tem disputado ‘à tapa’ cada posição na tabela, sempre olhando para a parte de cima da classificação.

Para se ter uma ideia, entre o vice-líder Grêmio (29 pontos) e o 9º colocado Cuiabá (25 pontos, mesma pontuação do São Paulo), a diferença é de apenas quatro pontos. Dentro deste conjunto de equipes, o clube do Morumbi iniciou a rodada na sexta colocação mas, graças às vitórias de Fluminense e Bragantino, entrará em campo ocupando a oitava posição da tabela.

Assim, a tabela ’embolada’ dá ao jogo diante do Bahia uma importância maior, caso o Tricolor queira continuar sonhando com uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2024.

No entanto, esta não é a única dificuldade que o São Paulo terá de enfrentar diante do Bahia: responsáveis por mais de 40% dos gols do Tricolor no Brasileirão, a dupla de ataque titular, composta por Luciano e Calleri, está fora da partida. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Juntos, os jogadores marcaram 10 dos 23 gols do São Paulo na competição. Isso equivale a pouco mais de 43% dos gols na equipe de Dorival Júnior, técnico que também está suspenso por ter sido expulso na última rodada (quem comandará a equipe é o seu auxiliar, Lucas Silvestre). Para ocupar essas duas vagas, quatro jogadores estão na disputa: Erison, Juan, Alexandre Pato e David.

Qualquer que seja a escolha da comissão técnica, o jogo deste domingo ganhou ares de decisão. Uma derrota para o Bahia às vésperas do início das oitavas da Copa Sul-Americana pode complicar a disputa simultânea de três competições e fazer o São Paulo dedicar uma atenção maior aos mata-matas daqui em diante.