!Para Gui! Gabriel Pec e Figueiredo dedicam vitória do Vasco para pequeno torcedor com doença rara

Lancei Lance 27/06/2023 - 1:35

O simbolismo da vitória do Vasco vai muito além da retomada no Brasileirão ou uma quebra de jejum. O resultado foi mais do que especial, justamente por ser dedicado a um pequeno torcedor vascaíno, que tem uma doença rara. O nome dele? Guilherme Gandra Moura, o Gui. Confira no player acima.

– Aí Gui, prometida a vitória. Infelizmente, eu não fiz o gol. Mas a vitória está de bom tamanho. Estamos juntos, meu amigão. Saudades. É nós – disse Gabriel Pec.

– Ei Gui, esta vitória é para você. Estamos juntos, irmãozão. E outra: só vive o propósito, quem suporta o processo – completou Figueiredo.

QUEM É GUI?

Guilherme Gandra Moura, o Gui, é um pequeno torcedor do Vasco de apenas 8 anos. Nos últimos dias, o mini vascaíno recebeu visitas mais do que especiais. Os atacantes Gabriel Pec e Figueiredo foram visitar o menino no hospital.

Gui tem uma doença genética rara chamada epidermolise bolhosa. O pequeno vascaíno ficou 16 dias em coma induzido num hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oesta do Rio de Janeiro.