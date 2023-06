Para deixar o Z-4 no Brasileirão, América-MG terá que quebrar tabu contra o Grêmio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 21:05 Compartilhe

Após mais de dez dias sem jogos, nesta quinta-feira, 22 de junho, o América-MG visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida pode marcar a fuga americana do Z-4 do Brasileirão, mas, para isso, o Coelho terá que quebrar um tabu.

Acontece que o time mineiro nunca venceu no palco do jogo. Desde a reinauguração do estádio, em 2012, são quatro confrontos entre as equipes, com três vitórias gremistas e um empate.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

No histórico recente, o equilíbrio marca o duelo entre América-MG x Grêmio. Nos últimos dez jogos, foram seis igualdades. No último jogo que teve um vencedor, esse prestígio ficou com o Coelho, em novembro de 2021, em partida que praticamente selou o rebaixamento gremista.

Atualmente, gaúchos e mineiros vivem realidades diferentes no Brasileirão. Enquanto o Grêmio é o sexto, com 17 pontos, o América-MG está na 18ª colocação, com apenas oito pontos.

E MAIS: