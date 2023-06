Paparazzi responsável por antecipar separação de Shakira dispara contra Piqué: ‘Racista, classista e xenófobo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:11 Compartilhe

O famoso paparazzi espanhol Jordi Martín, responsável por publicar as primeiras informações sobre a separação entre a cantora Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, disparou duras palavras contra o ex-zagueiro espanhol. Em entrevista ao programa “The Red Phone”, apresentado Jorge Viera, o jornalista chamou o ex-atleta de “racista, classista e xenófobo”.

– Piqué é racista. É classista. É xenófobo. Sei que disse comentários muito feios sobre ela (Shakira). Eu sei porque pessoas muito próximas me disseram – afirmou.

Durante a entrevista, Martín ainda falou sobre as traições de Piqué. Segundo ele, o ex-zagueiro espanhol ficou com muitas mulheres em Barcelona, na Espanha, enquanto estava casado com Shakira. O paparazzi brincou ao dizer que o campeão mundial só não teve relações com Ada Colau, ex-prefeita da cidade.

– Barcelona é uma cidade muito compacta, muito pequena, e você descobre tudo. E Piqué, sério, acho que só a Colau, a prefeita, ficou para contar história. Piqué já esteve com metade de Barcelona, ​​Jorge. E eu pensei: ‘e isso, Shakira estará consciente ou não?’ – disse.

Atualmente, Piqué namora a modelo Clara Chía, de 24 anos. A nova companheira do ex-jogador, inclusive, entrou com um pedido de ordem de restrição contra Jordi Martín. O jornalista espanhol continua acompanhando de perto a vida do antigo casal de celebridades. Recentemente, ele afirmou que Shakira está planejando uma viagem com Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1.

