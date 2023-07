Papa recebe delegação do time espanhol Celta de Vigo

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 10/07/2023 - 13:22 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 10 JUL (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (10) uma delegação da equipe espanhola do Celta de Vigo.

Durante a audiência no Vaticano, o líder da Igreja Católica se encontrou com alguns jogadores e dirigentes do clube treinado por Rafael Benítez.

“O esporte é uma oportunidade para redescobrir e promover muitos valores da nossa sociedade. As cores do clube são as mesmas da Virgem Imaculada e também da camisa da seleção da Argentina”, disse o religioso.

O Pontífice ainda destacou para os presentes a importância do trabalho em equipe e do esporte amador.

“O trabalho em equipe é importante. Quando não se trabalha em equipe no mundo do esporte, todo mundo sai perdendo. Quando o esporte perde a dimensão ‘amadora’, é perdido o sentido, torna-se comercial ou simplesmente sem paixão. Por favor, mantenha essa mística ‘amadora'”, pediu Francisco.

O Celta de Vigo, que completará 100 anos de história em agosto, está na primeira divisão do Campeonato Espanhol e chegou a disputar a edição de 2003/04 da Liga dos Campeões.

Na temporada passada da LaLiga, a equipe celeste fechou o torneio na 13ª colocação, com três pontos de distância do rebaixado Real Valladolid. (ANSA).