Palpite: Vasco x Goiás – Campeonato Brasileiro – 22/6/2023

Ainda tentando sair da má fase, ambas as equipes vão se enfrentar para decidir quem sai da zona de rebaixamento. O juiz apita o início na quinta-feira (22), às 20h (de Brasília). O palco para o duelo será o Estádio São Januário. Para assistir, o Canal Premiere tem os direitos de transmissão.

Palpite Vasco x Goiás

Este jogo será uma briga direta para sair da zona de rebaixamento do brasileirão, que é onde ambas as equipes se encontram. O Vasco está na penúltima colocação com 8 pontos, já o Goiás está em 17º e com uma pontuação de 9. Nesse sentido, é esperado uma partida equilibrada e ofensiva, devido aos resultados recentes das duas.

Analisando os últimos embates dos times e a posição na tabela, separamos um palpite muito provável de acontecer. Então, recomendamos apostar no mercado de “Resultado Final – Empate”. O alviverde goiano vem de duas igualdades, enquanto o cruzmaltino apenas perde ou empata sua disputas.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Empate

Como chega o Vasco

O Vasco subiu nesta temporada de 2023 para a Série A. Na segundona, em 2022, ficou com a última vaga que dá acesso à primeira divisão do futebol nacional. Assim, teve 62 pontos em 38 rodadas e terminou em quarto colocado.

Ainda que tenha feito ótimas performances na Série B e chegado confiante, o Gigante da Colina está na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 19º lugar. Dentre as 10 partidas, conquistou apenas uma vitória, empatou três e foi derrotado em seis. Somando assim oito pontos.

Na Copa do Brasil, o cruzmaltino acabou sendo eliminado pelo ABC de Natal ainda na segunda fase da competição. O confronto terminou em 0 a 0 e teve que ser decidido nas penalidades. O alvinegro potiguar avançou ao ganhar por 6 a 5 na decisão de pênalti.

Com esta eliminação, o Vascão jogaria apenas Campeonato Brasileiro, podendo focar totalmente seus esforços, enquanto os outros times ainda disputam outras competições. Entretanto, segue jogando mal em campo, seja fora ou em casa, com cinco derrotas consecutivas.

A última vez que entrou em campo, Alex Teixeira e companhia visitaram o Internacional no Beira-Rio e perderam por 2 a 1. O Colorado marcou os seus gols com Rômulo e Wanderson. Ainda no primeiro tempo, Rayan diminuiu para os visitantes.

Como chega o Goiás

O Goiás está na 17ª posição do Brasileirão com apenas oito pontos adquiridos. Até o momento, obteve duas vitórias, dois empates e seis derrotas, entre as dez rodadas jogadas.

Na Copa do Brasil de 2023, o esmeraldino se despediu de forma precoce, ainda na segunda partida. No tempo regulamentar, ficou na igualdade por 0 a 0. A decisão de pênaltis teve o goleiro alviverde brilhando, mas a equipe paraense avançou ao ganhar por 7 a 6.

Apesar das performances ruins nas duas últimas competições citadas, os goianos estão jogando muito na Copa Sul-americana. Em cinco jogos pelo Grupo G, o Verdão da Serra dois e empatou três, liderando com 9 pontos.

O embate mais recente pela CONMEBOL Sudamericana foi no estádio Serrinha contra o Gimnasia, terminando em 0 a 0. A equipe de Goiânia teve melhor desempenho, mas não conseguiu passar pela defesa sólida dos argentinos.

Na décima rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu o Fluminense, em casa, e empatou por 2 a 2. O Goiás foi mais efetivo nas jogadas, criando maior número, 22 a 13, bem chutando mais no alvo, 9 a 3. Apesar disso, o duelo terminou com o placar igual.