Palpite: Santos x Blooming – Copa Sul-Americana – 29/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 1:06 Compartilhe

Ambas as equipes não têm mais chances de avançar de fase e vão apenas cumprir o cronograma da Copa Sul-americana. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) da quinta-feira (29). O jogo será no Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). Assista na ESPN4 e STAR+.

Palpite Santos x Blooming

Este duelo será o fechamento do Grupo E da Copa Sul-americana, onde nenhuma das equipes possui chance de avançar às oitavas de final. O Santos acumulou apenas quatro pontos em cinco rodadas disputadas até o momento. A situação do Blooming é bem mais complicada, em último lugar sem pontuar ainda.

Analisamos o desempenho mostrado pelas equipes em campo e chegamos a um ótimo palpite. A dica que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Santos”. O Peixe não vence há 10 jogos, enquanto La Academia tem uma vitória em cinco e perdeu os outros quatro. De qualquer forma, a possibilidade do time da casa ganhar é mais alta.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Santos

​- 1.28 na bet365

– 1.26 na Betano

– 1.24 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Santos

O Santos começou o ano de 2023 com o pé esquerdo, jogando mal nos campeonatos que vem disputando até o momento. O elenco da equipe é muito considerado muito forte, com jovens promessas e atletas de alto nível. Além disso, já está no terceiro treinador em apenas 6 meses.

O início do alvinegro praiano no Brasileirão foi um dos melhores, mas não conseguiu manter o bom desempenho por várias rodadas. Atualmente, está em 13º lugar com apenas 13 pontos conquistados. Entre os 12 jogos, teve três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Na Copa Sul-americana, acumulou somente quatro pontos em cinco rodadas e já está eliminado na terceira posição. Similar ao campeonato brasileiro, começou bem e caiu de rendimento logo depois. Assim, sofreu três derrotas seguidas e irá apenas cumprir com as disputas para fechar a fase de grupos.

No clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, perdeu pelo resultado de 2 a 0. O Timão não vinha de bom resultado, mas em menos de 30 minutos balançou as redes duas vezes contra o Peixe. Yuri Alberto abriu o placar e Ruan Oliveira fechou a conta. No jogo ainda teve a baderna da torcida do alvinegro praiano.

Por último, novamente em casa, ficou frente a frente com o Flamengo pela 12ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes foram muito efetivas nas jogadas criadas e no total tivemos cinco gols marcados. Cebolinha abriu o placar para o Mengão, mas o Peixe buscou o empate e a virada. Porém, os visitantes viraram o resultado de novo, com Éverton Ribeiro e Pulgar.

Como chega o Blooming

O Blooming tem uma das piores campanhas dentre todas as equipes que disputam a Copa Sul-americana. Em cinco rodadas jogadas até agora, pelo Grupo E, foi derrotado em todas e não pontuou ainda. Eliminado ainda na quarta partida da competição.

A equipe do treinador Eduardo Villegas também vem jogando mal na campeonato nacional, División Profesional, da Bolívia. Nas 16 partidas disputadas, venceu somente quatro vezes, empatou três e foi derrotado em nove. Com isso, acumulou apenas 15 pontos e está na lanterna da tabela de classificação.

A atuação que apresentou na última temporada não vem sendo vista nesta de 2023. Com performances ruins em campo, seja em casa ou fora, e em todas as competições que joga.

Pela quinta rodada da Copa Sudamericana, recebeu o Audax Italiano no estádio Ramón Tahuichi Aguilera e perdeu por 2 a 1. Ambas as equipes mostraram muita ofensividade desde os minutos iniciais, tanto que todos os gols saíram no primeiro tempo. Matías Sepúlveda marcou duas vezes para Los Audinos e José Luis descontou para o time da casa.No jogo mais recente pelo campeonato boliviano, enfrentou o Always Ready, fora de casa, e foi derrotado pelo resultado de 2 a 0. Los Albirojos bombardearam a defesa dos visitantes, com 29 finalizações, 11 arremates na baliza e 67% de posse de bola. Héctor Rosales e Merardo Amarilla balançaram as redes.