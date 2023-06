Palpite: Peñarol x América-MG – Copa Sul-Americana – 29/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 1:02 Compartilhe

O Peñarol ainda não pontuou no Grupo F e enfrentará o América-MG que briga pela última vaga para o mata-mata. Os times se encontram no Estádio Centenário em Montevideo, Uruguai. A partida será nesta quinta-feira (28), às 21h (de Brasília). Assista no STAR+, via streaming, e na Bet365.

Palpite Peñarol x América-MG

Dentre as equipes deste confronto, apenas o América-MG tem chance de avançar para a próxima fase. O Peñarol tem zero pontos e apenas vai cumprir com o cronograma da competição. Para o Coelho concretizar seu objetivo, dependerá de uma combinação de resultado do outro duelo.

Os visitantes vão com tudo ao ataque em busca de gols e da vitória, enquanto o time da casa vive uma fase ruim. Nesse sentido, o nosso palpite é no mercado de “Resultado Final – América-MG”. O alviverde de Minas precisa ganhar dos uruguaios e esperar que o Millonarios perca para o Defensa y Justicia.

Palpite do Jogo – Resultado Final – América-MG

​- 1.95 na bet365

– 1.95 na Betano

– 1.95 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Peñarol

A temporada do Peñarol não vem sendo nada boa, perdendo os cinco jogos disputados pela Copa Sul-americana e sem pontuar nenhuma vez. Entre os times que jogam a competição, o aurinegro uruguaio tem a pior performance.

Em contraponto, vem jogando muito no campeonato uruguaio, Primera División. No Apertura, foi campeão depois de 15 rodadas de boas atuações. Vencendo 10 jogos, empatando quatro e derrotado em apenas um.

Apesar da boa forma na primeira fase, no Torneo Intermedio vem sendo mais parecido com o Peñarol da Sudamericana. Assim, perdeu os dois primeiros duelos e empatou o terceiro, ficando na última colocação do Grupo A.

Atuando em casa, no estádio Campeón del Siglo, enfrentou o River Plate, do Uruguai, e foi derrotado de virada por 3 a 1. Able Hernández marcou para los Carboneros, mas ainda no primeiro tempo Santiago Brunelli igualou tudo. Ao retornar do intervalo, Deivis Faustino fez dois gols, virou e confirmou o sucesso.

A visita ao Montevideo Wanderers terminou apenas em 0 a 0, onde o Peñarol foi superior durante os 90 minutos. Os visitantes falharam apenas na definição das jogadas, com 13 finalizações e somente 1 no alvo.

Como chega o América-MG

O América-MG deixou o Brasileirão de lado para poder focar na Copa Sul-americana. Tanto que na tabela de classificação está com somente oito pontos conquistados e em 19º colocado. Além disso, perdeu as três últimas rodadas.

Na CONMEBOL Copa Sudamericana, entrou em campo cinco vezes, ganhando duas partidas, empatando uma e saindo derrotado em outras duas. Totalizando 7 pontos adquiridos, está na terceira posição e há 3 pontos da equipe em segundo no Grupo F.

O Coelho precisa fazer sua parte vencendo o Peñarol nesta última rodada e esperar por um tropeço do Millonarios contra o Defensa y Justicia. Apenas essa combinação de resultados possibilitaria os mineiros a avançarem para a próxima fase.

A partida contra o Grêmio, fora de casa, não terminou muito bem para o América, perdendo por 3 a 1 de virada. Danilo Avelar foi o responsável por abrir o placar, mas o tricolor gaúcho empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda metade, Villasanti virou o resultado e Luis Suárez contribuiu com o terceiro gol.Jogando no estádio Independência, recebeu o Internacional pela 12ª rodada do Brasileirão e foi derrotado por 2 a 1, novamente de virada. Desta vez quem colocou o Coelho na frente foi Juninho. A reação do Colorado foi no segundo tempo, empatando com Jean Dias e Alexandre Alemão virando.