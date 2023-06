Palpite: Palmeiras x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 25/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 1:03 Compartilhe

O confronto promete ser muito equilibrado, pois será entre o primeiro e o segundo lugar da tabela. O jogo será neste domingo (25), às 16h (de Brasília). E o palco do duelo será o Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Assista na TV Globo e no SporTV.

Palpite Palmeiras x Botafogo

Devido a derrota na última rodada do Palmeiras e a vitória do Botafogo, a distância entre as equipes agora é de cinco pontos. Nesse sentido, é aguardado que seja uma partida como se fosse uma final, com muito ataque de ambos os lados.

Dito, esperamos uma partida muito disputada na capital paulista. A nossa dica é no mercado de “Ambos os times marcam: Sim”. Neste prognóstico, precisamos que saia gol nos dois lados do campo, independente do número e do resultado final.

Palpite do Jogo – Ambos os times marcam: Sim

​- 2.00 na bet365

– 2.00 na Betano

– 1.90 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Palmeiras

Nos últimos anos, o Palmeiras vem se destacando muito em campo, independente da competição que disputa. A chegada de Abel Ferreira foi fundamental para a equipe ser essa que é hoje, vitoriosa e sedenta por títulos.

Depois de conquistar dois títulos nos últimos três anos, o Verdão vem fazendo mais uma campanha excelente na Copa Libertadores da América. Atualmente, tem um total de 12 pontos no Grupo C e já está com a vaga confirmada para as oitavas de final. Na última rodada irá apenas definir em qual posição terminará a fase de grupos.

Mesmo tendo que dividir seus esforços em várias competições importantes, o desempenho do alviverde vem sendo destaque em todas. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, passou pelo Fortaleza, com certa facilidade, e avançou para a fase seguinte.

No Brasileirão, está em segundo lugar com 22 pontos somados, conquistados por meio de seis vitórias e quatro empates. Até o momento, foi derrotado apenas uma vez, no jogo mais recente pela 11ª rodada.

Dessa forma, visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, com os desfalques de Weverton, Rony, Raphael Veiga e Piquerez. O duelo estava aparentando que iria terminar com o placar igual. Porém, no final Thaciano aproveitou o rebote do goleiro Marcelo Lomba e deu a vitória ao tricolor baiano.

Como chega o Botafogo

Desde 2022 na primeira divisão do campeonato brasileiro, o Botafogo não conseguiu de imediato mostrar uma performance muito boa. Tanto que naquele ano terminou na 11ª colocação com apenas 53 pontos.

Em 2023 está muito diferente, com o treinador Luís Castro no comando e novas caras no elenco, lidera o Brasileirão com 27 pontos isolado. Dentre as 11 rodadas, o alvinegro carioca derrotou nove oponentes e perdeu para outros dois apenas.

A campanha na Copa Sul-americana também vem sendo uma das melhores entre todos os grupos. No Grupo A, está em primeiro com nove pontos e invicto. Até então, venceu três vezes e empatou duas. Inclusive, sua vaga para as oitavas de final já está garantida.

Na décima rodada, quando recebeu o Fortaleza no Engenhão, controlou a partida do início ao fim e terminou com a vitória por 2 a 0. O Fogão teve 21 finalizações, 10 chutes no alvo e 55% de posse de bola. Os dois gols foram marcados por Tiquinho Soares, destaque do alvinegro nesta temporada e artilheiro da Série A.

Por último, ficou frente a frente com o Cuiabá, na Arena da Baixada, e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0. O Botafogo segurou a pressão auriverde e arriscou apenas nos contra-ataques. O único gol foi feito por Tiquinhos Soares, de pênalti, aos 60 minutos.