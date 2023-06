Palpite: Palmeiras x Bolívar – Libertadores – 29/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 1:04 Compartilhe

Em sua última disputa pela fase de grupos, o Palmeiras recebe o Bolívar já com a vaga para as oitavas de final confirmada. O início será nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília). E o palco do jogo será no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Palmeiras x Bolívar

As equipes estão empatadas com 12 pontos no Grupo C da Libertadores, onde ambas já estão classificadas para as oitavas de final. O Palmeiras ocupa o segundo lugar apenas por ter saldo de gols inferior ao do Bolívar. Esta disputa irá definir quem passará em primeiro e promete ser muito equilibrada.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida bem disputada e com gols marcados. E o palpite que indicamos é no mercado de “Ambas as equipes marcam”. Nesta opção, é necessário que cada uma balance as redes pelo menos uma vez, independente do número de gols feitos no final dos 90 minutos.

Palpite do Jogo – Ambas as equipes marcam

​- 2.20 na bet365

– 2.32 na Betano

– 2.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras se consagrou campeão duas vezes nas últimas três participações na Copa Libertadores da América. Nesta edição busca novamente vencer e sua performance em campo até o momento mostra que não está para brincadeira.

Na fase de grupos, está no C, vem fazendo uma campanha quase que perfeita. O alviverde perdeu logo na estreia, mas se redimiu com quatro vitórias consecutivas logo depois. Com isso, está com um total de 12 pontos e em segundo colocado, por ter saldo de gols menor que o Bolívar.

Para chegar até esta última rodada do Grupo C da Liberta, o time de Abel Ferreira foi derrotado nas duas partidas mais recentes. Inclusive, o português vem sendo questionado pelo desempenho do elenco em campo e muitos comentaristas e fãs dizem que a era do Palmeiras acabou.

Decerto que quando visitou o Bahia na Arena Fonte Nova estava com muitos desfalques por causa da Data Fifa. Porém, o Porco teve poucas jogadas perigosas para concretizar em gols. Enquanto isso, o tricolor baiano fez o gol da vitória com Thaciano, aos 93 minutos.

Em confronto direto pelo topo da tabela, recebeu o Botafogo, líder, no Allianz Parque e acabou perdendo mais uma vez por 1 a 0. O alviverde paulista teve melhores chances, com 15 finalizações, quatro no alvo e 65% de posse de bola. O Fogão teve apenas dois chutes na baliza e fez o gol da vitória com Tiquinho Soares.

Como chega o Bolívar

A estreia do Bolívar na Libertadores de 2023 foi exatamente com uma vitória sobre o Palmeiras, em casa. Desde então, emplacou mais três sucessos e foi derrotado apenas uma vez.

Com os resultados positivos conquistados, a equipe boliviana está na liderança do Grupo C da Liberta com 12 pontos obtidos. Apenas o alviverde paulista pode ameaçar a sua posição em primeiro, mas a vaga para as oitavas de final já está confirmada, pois o terceiro colocado tem apenas 3 pontos.

No Campeonato Boliviano, Los Celestes estão na quarta colocação da tabela de classificação e com 27 pontos, diferença de seis para o time em primeiro. Dentre as 16 rodadas, venceu oito vezes, empatou três e foi derrotado em cinco.

O último jogo pela competição continental foi em casa e o adversário foi o Cerro Porteño. O Bolívar teve controle total da disputa, com mais finalizações, chutes no alvo e posse de bola. Os gols foram marcados por Gabriel Villamíl e Lucas Leónidas. Recentemente, disputou a 16ª rodada da División Profesional, Série A da Bolívia, e entrou em campo, no estádio Hernando Siles, com o Santa Cruz, e venceu por 3 a 0. Apenas no primeiro tempo, Gabriel Villamíl e Nicolás Ferreyra marcaram. Para fechar a conta, Carmelo Algarañaz fez o terceiro gol aos 89 minutos.