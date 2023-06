Palpite: Libertad x Atlético-MG – Libertadores – 27/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 1:05 Compartilhe

Fechando a fase de grupos da Libertadores, o Galo visita o Libertad para garantir vaga para as oitavas de final. O juiz apita o início do jogo às 19h (de Brasília) da terça-feira (27). O encontro será no Estádio Defensores del Chaco, em Asunción, Paraguai. Assista na ESPN e Star+.

Palpite Libertad x Atlético-MG

Com uma diferença de apenas 3 pontos entre os times e fechando a fase de grupos da Libertadores, este confronto é válido por uma das vagas às oitavas de final. O Libertad chega com jejum de três jogos sem vencer e o Atlético-MG da mesma forma.

Dito isso, será uma partida equilibradíssima do apito inicial ao final. O palpite que indicamos é referente a exatamente a situação das equipes. Então, recomendamos apostar no mercado de “Ambos os times marcam”. Nesta opção, o resultado final não importa e sim que tanto o gumarelo quanto o galo balancem as redes.

Palpite do Jogo – Ambos os times marcam

​- 1.95 na bet365

– 1.93 na Betano

– 1.82 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Libertad

O Libertad se consagrou campeão do Apertura da Primera División, Campeonato Paraguaio. Em 22 confrontos jogados, ganhou 16 vezes, empatou três e foi derrotado em outros três. Com esses resultados, totalizou 51 pontos, diferença de 10 para o segundo lugar.

Na CONMEBOL Copa Libertadores da América, disputa o Grupo G com o Athletico-PR, Atlético-MG e Alianza Lima. Apesar da performance impecável no campeonato nacional, não vem conseguindo transferir para a Liberta.

Dentre as cinco rodadas jogadas até o momento, El Repollero ganhou apenas duas vezes e foi derrotado nas outras três. Na tabela do grupo, está em terceiro colocado com seis pontos e precisa vencer no último jogo para avançar para as oitavas de final.

O jogo mais recente pela Libertadores foi na Arena da Baixada, onde o Libertad perdeu pelo placar magro de 1 a 0. Embora fosse visitante, el Albinegro teve mais posse de bola no final, com 53%, e criou ótimas jogadas. O furacão também jogou muito, mas diferente do adversário conseguiu marcar com Christian, chutando de fora da área.

Para confirmar de vez o título do Apertura, recebeu o Sportivo Ameliano no estádio Dr. Nicolás Leoz. O resultado final foi o empate por 1 a 1. Fredy Vera colocou os visitantes a frente do placar fazendo gol de pênalti aos 30 minutos. Faltando seis minutos para o fim, Rubén Lezcano marcou e impediu a derrota do Libertad.

Como chega o Atlético-MG

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a décima colocação da tabela de classificação. Em 12 rodadas, conquistou apenas 19 pontos, por meio de cinco vitórias e quatro empates. Além disso, saiu de campo derrotado em três oportunidades.

Disputando o Grupo G da Copa Libertadores, o galo acumulou nove pontos nas cinco rodadas jogadas. Assim, foi derrotado nas duas primeiras partidas e emplacou três sucessos consecutivos.

Com a saída de Eduardo Coudet, a diretoria do time alvinegro contratou o pentacampeão mundial, Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O treinador já vem analisando a forma de jogar do time mineiro e terá uma tarefa de reformulação tática difícil.

Quando visitou o Fluminense no Maracanã teve uma performance excelente, mas ficou na igualdade por 1 a 1. Guga, do tricolor, fez o gol para os mineiros aos 35 minutos. No final do primeiro tempo, Samuel Xavier chutou de fora da área e igualou o resultado.

O confronto mais recente aconteceu na Arena Castelão, onde enfrentou o Fortaleza e perdeu por 2 a 1. O leão do Pici balançou as redes com Tomás Pochettino e Tinga, ambos os gols no início do segundo tempo. Mesmo com melhores chances, o Atlético apenas diminuiu aos 87 minutos, com Alan Kardec.