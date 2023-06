Palpite: Grêmio x Coritiba – Campeonato Brasileiro – 25/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 1:07 Compartilhe

O Coritiba tem a pior campanha no Brasileirão e será visitante contra o Grêmio. O pontapé inicial será às 16h (de Brasília) do domingo (25). As equipes se encontram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Para acompanhar ao vivo, assista no Premiere e no SporTV.

Palpite Grêmio x Coritiba

A diferença entre as equipes vai além da pontuação na tabela e os resultados em si. O Coritiba apresenta atuações ruins em campo, seja no seu estádio ou fora. Enquanto isso, o Grêmio briga para chegar no topo do Brasileirão e vem de excelentes desempenhos.

Neste cenário, é aguardado uma partida mais favorável para o time da casa, não só pelo mando de campo. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Grêmio”. O tricolor gaúcho tem apenas uma derrota nas últimas oito partidas que disputou. Já o coxa não ganha há 13.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Grêmio

​- 1.57 na bet365

– 1.52 na Betano

– 1.55 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Grêmio

O Grêmio vem para essa temporada sendo um dos grandes destaques, com novas caras no elenco, comparado ao ano anterior, e vencendo muito. A equipe subiu da segunda divisão para a primeira em 2023, voltando com muita confiança e performances impecáveis.

Na Copa do Brasil, vem mostrando que irá brigar até o fim pelo título, classificado, atualmente, para as quartas de final. Na fase anterior, enfrentou o Cruzeiro e no placar agregado ganhou por 2 a 1. O primeiro duelo acabou em 1 a 1 e no segundo, fora de casa, venceu por 1 a 0.

No Campeonato Brasileiro, ocupa a terceira colocação da tabela de classificação com 20 pontos conquistados. Nas 11 rodadas que já jogou, o tricolor gaúcho venceu seis, ficou no empate em duas e foi derrotado em outras três.

Em oito jogos recentes, sua única derrota foi para o Flamengo, no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. O Mengão marcou com Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Apesar da derrota por 3 a 0, o Grêmio teve 25 chutes e acertando o alvo com 8, mas nada de balançar as redes.

A equipe de Renato Gaúcho voltou a vencer no jogo contra o América-MG, em casa, ao ganhar por 3 a 1 de virada. Danilo Avelar abriu o marcador para o Coelho aos 25 minutos. A expulsão de Éder foi essencial para o time da casa balançar as redes. Matheus fez gol contra, Villasanti virou no início do segundo tempo e Luis Suárez concretizou a vitória.

Como chega o Coritiba

A fase do Coritiba vem sendo a pior, dentre todas as outras 19 equipes que disputam o Brasileirão. Assim, está na última posição da classificação com apenas quatro pontos, onde empatou quatro vezes. Além disso, foi derrotado em outras sete partidas e ainda não venceu uma.

Na última temporada, o Coxa fez uma campanha para apenas se manter na elite do futebol brasileiro. Então, terminou na 15ª colocação da tabela com 42 pontos obtidos apenas. Não se classificou nem para a Copa Sul-americana de 2023.

Devido ao desempenho mostrado até essa 11ª rodada da Série A, o alviverde curitibano é forte candidato para ir a Série B. Precisando acordar enquanto ainda é cedo e pontuar mais, com o objetivo de se manter e até mesmo uma vaga para as competições continentais.

Jogando contra o Santos, em casa, pela décima rodada, o time de Curitiba teve 19 arremates, sendo sete no alvo, mas a pontaria do seu elenco estava ruim neste dia. De qualquer forma, conseguiu sair com pelo menos 1 ponto do confronto. Recentemente, recebeu o Internacional no estádio Couto Pereira e mesmo com as melhores oportunidades, o Coritiba perdeu por 1 a 0. O Colorado teve apenas 4 chutes na meta e fez o gol da vitória de pênalti. Pedro Henrique bateu com categoria e balançou as redes para os visitantes.