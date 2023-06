Palpite: Fluminense x Sporting Cristal – Libertadores – 27/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 1:03 Compartilhe

Em confronto direto por uma das vagas para as oitavas de final, o Fluminense e o Sporting Cristal se enfrentam. O jogo será nesta terça-feira (27), às 21h (de Brasília). E o palco do duelo será o Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assista na Paramount Plus (streaming).

Palpite Fluminense x Sporting Cristal

Esta partida promete ser uma das melhores do dia, pois a diferença entre as equipes é de apenas 2 pontos e será uma disputa direta por uma das vagas para as oitavas de final da Libertadores. O Fluminense vem de duas derrotas nas últimas duas rodadas. Enquanto isso, o Sporting Cristal vem de bons resultados, invicto há 12 jogos.

É esperado um duelo muito disputado do início ao fim na noite de terça no Maracanã. O palpite que recomendamos é “Resultado Final – Fluminense”. O tricolor carioca vem se recuperando da má fase e não perde há três jogos. Já El Celeste vem apresentando ótimas atuações e segue com uma invencibilidade de 12 partidas.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Fluminense

Como chega o Fluminense

O Fluminense tem a melhor campanha no Grupo D da Copa Libertadores da América. Por isso, está em primeiro lugar com 9 pontos conquistados. A equipe carioca venceu as três primeiras rodadas, mas quando estava em uma má fase foi derrotado nas outras duas.

Apesar de está no topo da tabela de classificação do seu grupo, o tricolor ainda não está garantido na próxima fase da Liberta. Para avançar de fato para as oitavas de final, precisa ao menos empatar no último confronto da fase de grupos.

No Brasileirão, o time de Fernando Diniz tem 21 pontos e ocupa o quinto lugar da tabela. Depois de 12 rodadas disputadas, venceu seis adversários em campo, empatou com três e foi derrotado em outro três.

O duelo contra o Atlético-MG pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, terminou com o resultado de 1 a 1. Guga fez gol contra e o galo saiu na frente. No fim do primeiro tempo, Samuel Xavier balançou as redes para o Flu e igualou tudo.

Após três embates sem ganhar, recebeu o Bahia no Maracanã e venceu por 2 a 1 de virada. Com apenas 28 minutos, Vinicius Mingotti marcou para o tricolor baiano. Nino, do time da casa, foi expulso no primeiro tempo. Mesmo com a desvantagem numérica, Lelé balançou as redes e empatou. A virada veio dos pés de Gabriel Pirani, no começo do segundo tempo.

Como chega o Sporting Cristal

Na primeira divisão do Campeonato Peruano, Apertura, terminou na segunda colocação da tabela com 35 pontos obtidos. Em 18 jogos, saiu vitorioso em nove, ficou na igualdade em oito e perdeu somente um. No Clausura, começou com o pé direito e ganhou na estreia.

Apesar de está desempenhando alto nível no campeonato nacional, o Sporting Cristal vem apresentando performance modesta na Libertadores. Com apenas sete pontos no Grupo D e na terceira posição apenas.

O início da equipe celeste na Liberta foi um pouco complicado, perdendo as duas primeiras rodadas com placares elásticos. A partir da terceira que reagiu e voltou a vencer. Assim, ganhou duas vezes e empatou uma, totalizando os sete pontos que possui atualmente.

Na última rodada da Apertura, da Liga 1, visitou o Alianza Atlético no estádio Campeones del 36 e empatou por 0 a 0. Apesar de ser o visitante, o Sporting Cristal teve atuação superior, com 18 finalizações, sendo 6 na meta e controlou a pelota por 64% do tempo. Contudo, não concretizou as ótimas jogadas em gols.

A primeira rodada do Clausura foi impecável, vencendo o AD Cantolao por 2 a 0 fora de casa. Ao longo dos 90 minutos, o Sporting Cristal teve 18 finalizações, nove chutes no gol e 52% de posse de bola. Com uma ótima atuação na primeira metade, marcou os dois gols com João Grimaldo e Brenner.