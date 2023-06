Palpite: Flamengo x Aucas – Libertadores – 28/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 1:05 Compartilhe

Pela última apresentação na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Aucas. O juiz apita o início do jogo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). A arena para a partida será o Estádio Maracanã. Assista na TV Globo e no Paramount+, via streaming.

Palpite Flamengo x Aucas

O jogo é válido pela última rodada da fase de grupos, onde o Flamengo precisa pelo menos empatar para cravar a ida às oitavas de final e o Aucas já está eliminado e tenta ir a Copa Sul-americana, ficando em terceiro no Grupo C. Então, é esperado uma partida muito disputada logo nos primeiros minutos.

A dica que recomendamos para os apostadores neste embate é no mercado de “Resultado Final – Flamengo”. Sob o novo comando, Jorge Sampaoli, o Mengão vem jogando bem tanto em casa quanto fora. Teve somente uma derrota em 12 duelos recentes.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Flamengo

​- 1.11 na bet365

– 1.13 na Betano

– 1.10 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Flamengo

O Flamengo não vem fazendo uma campanha muito boa na Libertadores, se comparar com o que é aguardado para um time com elenco fortíssimo e histórico vitorioso. Então, está na segunda colocação do Grupo A com 8 pontos e o seu avanço para as oitavas de final ainda é incerto.

Em contraponto, o desempenho do Mengão no Brasileirão vem sendo um dos melhores dentre todas as equipes. Até o momento, conquistou 22 pontos, por meio de sete vitórias e um empate apenas. Com esses resultados, está em terceiro lugar e com uma diferença de oito pontos para o líder.

A atuação do rubro negro carioca é grande destaque em todas as competições, tanto que entre as últimas 12 partidas conta com um fracasso apenas.

Na Copa do Brasil, está classificado para as quartas de final, onde entra em campo com o Athletico-PR. O primeiro jogo será no Maracanã e será na quarta-feira, 5 de julho. Para chegar até aqui, passou pelo Fluminense, empatando por 0 a 0 no primeiro encontro e vencendo o segundo por 2 a 0.

O jogo mais recente de Gabigol e companhia foi contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada. No primeiro tempo, cada time marcou uma vez e terminou em 1 a 1. Já na segunda metade, o Flamengo começou ampliando com Éverton Ribeiro e Pulgar, enquanto o Peixe diminuiu com Rodrigo.

Como chega o Aucas

Na CONMEBOL Copa Libertadores da América, o Aucas está em último lugar no Grupo A com apenas 4 pontos e não tem mais chances de avançar às oitavas de final. A única oportunidade boa para a equipe seria o terceiro colocado, pois entraria nas eliminatórias da Copa Sul-americana.

Já no Apertura do Campeonato Equatoriano, Liga Pro, terminou na quinta colocação da tabela de classificação com 24 pontos obtidos. Nos 15 embates, ganhou sete vezes, empatou três e foi derrotado em cinco.

A eliminação precoce do time de Quito na Liberta foi confirmada na quinta rodada, onde ficou no 0 a 0 com o Ñublense atuando em casa. Caso tivesse ganho, estaria hoje disputando com o Mengão a última vaga para o mata-mata.

A partida mais recente pela primeira divisão do paraguaio foi válida pela última rodada, fechando o Apertura, e contra o Orense. O resultado final foi 2 a 0 para o Aucas, que jogava no seu estádio, La Caldera del Sur.

O primeiro tempo foi de controle total dos donos da casa, tanto que marcaram com Jhon Cifuente aos 41 minutos. Ainda com várias jogadas perigosas, conseguiu ampliar com Erick Castillo e confirmar a vitória. Aliás, estava com um jejum de seis partidas sem ganhar.

