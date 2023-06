Palpite: Cuiabá x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 22/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 1:03 Compartilhe

As equipes estão em situações distintas e em posições extremas na tabela do Brasileirão. O jogo acontecerá na Arena Pantanal em Cuiabá a partir de 20h (horário de Brasília) da quinta-feira (22). Só será possível assisti este confronto na TV fechada, no Canal Premiere.

Palpite Cuiabá x Botafogo

Apesar da diferença dos times na classificação do Campeonato Brasileiro, o objetivo é o mesmo, ganhar. O Fogão tem somente uma derrota nas sete partidas recentes. Enquanto isso, o Auriverde da Baixada vem de invencibilidade de quatro confrontos.

Nesse sentido, é esperado um certo equilíbrio no duelo da 11ª rodada. Então, o palpite indicado é “Ambos os times marcam”. Para obter sucesso neste prognóstico, é preciso que os dois lados balancem as redes, pelo menos uma vez cada.

Palpite do Jogo – Ambos os times marcam

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá teve uma campanha ruim na edição passada do campeonato brasileiro, terminando em 16º lugar. Após 38 rodadas, somou apenas 41 pontos e por pouco não caiu para a segunda divisão.

Em 2023, começou mal novamente, mas se redimiu ultimamente e está invicto há quatro duelos. Com os resultados positivos conquistados recentemente, tem um total de 12 pontos e está na 14ª colocação da tabela de classificação.

Dentre as boas performances recentes, o auriverde da baixada empatou com o Coritiba, em disputa direta por posição, pelo placar de 1 a 1. O time mato-grossense precisou de 3 minutos para marcar com Fernando Sobral. Os visitantes igualaram com Robson no início da segunda etapa.

Na rodada seguinte, visitou o Goiás no estádio Serrinha em mais uma disputa contra adversários na parte de baixo da tabela. Desta vez, mesmo fora de casa, ganhou com o resultado de 1 a 0. Deyverson foi o marcador do gol da vitória.

Em uma partida muito disputada contra o Corinthians, o Cuiabá conseguiu empatar por 1 a 1 e por questão de mínimos detalhes não saiu bem sucedido. Depois de abrir o placar com Deyverson, se segurou na parte defensiva para conter o Timão, mas Ruan acabou balançando as redes para os paulistas.

Como chega o Botafogo

O Botafogo é o grande destaque desta edição do Brasileirão, pelo menos até esta 11ª rodada. Em 10 jogos disputados, saiu vitorioso oito vezes e perdeu em outras duas. Então, está com 24 pontos na ponta da tabela de classificação.

Na última temporada, ficou apenas na 11ª colocação na Série A e garantiu vaga para a Copa Sul-Americana deste ano. A campanha do time carioca no Grupo A vem sendo perfeita, com duas vitórias e três empates. Com 9 pontos e em primeiro, já está confirmado para as oitavas de final da competição.

O alvinegro do Rio também vinha jogando muito na Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado ainda nas oitavas de final. O Fogão ganhou do Athletico-PR no jogo da volta e levou para os pênaltis. A equipe paranaense avançou ao converter quatro penalidades, enquanto o time da casa somente dois.

Além de um elenco que vem surpreendendo dentro de campo, o trabalho do técnico Luís Castro também vem sendo destaque. Há dois anos sob o comando da Estrela Solitária, conquistou a Taça Rio e busca o título nacional deste ano para concretizar de fato a ótima liderança.

A disputa contra o Fortaleza, em casa, acabou em vitória do Botafogo por 2 a 0. De certa forma, o resultado saiu barato para o leão do Pici, visto que o alvinegro teve 21 finalizações, sendo 10 em direção ao alvo e 55% de posse de bola. Tiquinho Soares foi quem marcou nas duas oportunidades.