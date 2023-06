Palpite: Cruzeiro x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 24/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 1:06 Compartilhe

Sem vencer há sete jogos, a Raposa enfrenta o tricolor paulista, vindo de vitória. A bola rola às 21h (de Brasília) no sábado (24). O jogo será no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assista no Premiere e no SporTV.

Palpite Cruzeiro x São Paulo

A fase do Cruzeiro não é das melhores, tanto que ocupa a décima posição e vem caindo, como também não ganha há sete duelos. O São Paulo estava com três derrotas em quatro jogos, mas venceu o último que disputou e melhorou o retrospecto. Com apenas 4 pontos de diferença na tabela, a disputa promete ser uma das melhores da rodada.

A nossa indicação para os apostadores palpitarem é no mercado de “Resultado Final – São Paulo”. O tricolor paulista vive um momento melhor que a Raposa, com resultados positivos e desempenho em campo excelente também. O alviazul mineiro tem o mando de campo, mas a fase não lhe é favorável.

Palpite do Jogo – Resultado Final – São Paulo

​- 3.30 na bet365

– 3.65 na Betano

– 3.50 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Cruzeiro

Apesar do Cruzeiro ter recém subido para a elite do futebol brasileiro, teve um dos melhores inícios na Série A de 2023. Assim, venceu quatro das seis primeiras rodadas e chegando próximo ao topo.

A partir da sétima rodada, a Raposa começou a cair de rendimento. Aliás, não ganha no Brasileirão desde a sexta partida disputada, quando venceu o América-MG. Nesse sentido, a má fase da equipe já perdura por sete confrontos, com três empates e quatro derrotas.

Com os tropeços, cinco, empates, dois, e sucessos, quatro, obtidos nas 10 rodadas já jogadas, o time mineiro soma 14 pontos e ocupa o décimo lugar da tabela de classificação da.

Na Copa do Brasil, a equipe de Ronaldo, acionista majoritário, teve uma atuação similar a que vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Então, teve um começo excelente, mas a incrível performance aconteceu até as oitavas de final.

A partida mais recente pela primeira divisão foi contra o Fortaleza, no Mineirão. Até alguns minutos antes do apito final, o empate era quase que certeza. Entretanto, Lucero balançou as redes para o leão do Pici, após ótimo passe de Calebe.

Como chega o São Paulo

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo está na quinta colocação da tabela de classificação. Até o momento, em 11 rodadas disputadas, venceu cinco confrontos, empatou três e foi derrotado em outros três, apenas.

Além da boa atuação no Brasileirão, a equipe segue firme e forte na Copa do Brasil. Classificado para as quartas de final, já passou pelo Ituano na estreia e nas oitavas de final, deixou o Sport para trás ao passar na decisão de pênaltis.

O Soberano é grande destaque também na Copa Sul-americana, liderando o Grupo D com uma campanha perfeita. Em cinco rodadas, venceu quatro vezes e ficou na igualdade apenas em uma. Somando assim 13 pontos e já com a vaga para as oitavas de final garantida.

Entre os últimos jogos, acabou perdendo o clássico paulista contra o Palmeiras, no Morumbi, pela décima rodada da Série A. O São Paulo teve as melhores chances, com mais qualidade e quantidade que o Verdão, mas não marcou gols. Por outro lado, os visitantes marcaram com Gabriel Menino e Endrick.Depois da derrota recente, o tricolor paulista se redimiu com sua torcida ao bater o Athletico-PR, fora de casa, pelo resultado de 2 a 1, de virada. O artilheiro do Furacão, Vitor Roque, abriu o placar aos 11 minutos. Gabriel Neves igualou tudo para o time da casa e Luciano virou, tudo ainda no primeiro tempo.