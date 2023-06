Palpite: Corinthians x Liverpool – Libertadores – 28/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 1:06 Compartilhe

Em confronto direto pela vaga à Copa Sul-americana, o Corinthians recebe o Liverpool do Uruguai. O duelo será nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Assista na ESPN.

Palpite Corinthians x Liverpool

Como as duas equipes não conseguem ir às oitavas de final da Libertadores, só resta brigar pela terceira posição do Grupo E. Afinal, o vencedor poderá ir ao mata-mata da Copa Sul-americana e seguir em competições continentais.

Neste sentido, podemos esperar uma partida bem acirrada na capital paulista. O palpite que recomendamos é no “Resultado Final – Corinthians”. O retrospecto dos visitantes é melhor, mas acreditamos que o Timão vença.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Corinthians

Como chega o Corinthians

O Corinthians ainda está tentando resgatar a boa performance, vivendo um momento instável nas competições que disputa. A chegada de Vanderlei Luxemburgo fez com que alguns resultados positivos fossem conquistados, mas ainda fracassou muito em alguns jogos.

Na Libertadores, o Timão venceu somente na estreia, perdendo três vezes logo depois e empatando um jogo apenas. Assim, tem um total de somente quatro pontos no Grupo E, diferença de cinco para o segundo lugar.

A equipe de Cássio e companhia não tem mais chances de avançar para a próxima fase da Liberta, mas poderá disputar a fase de eliminatórias da Copa Sul-americana. Para isso, precisa ganhar do Liverpool ou até mesmo empatar.

A vitória mais recente do Coringão aconteceu na Vila Belmiro, onde derrotou o Santos pelo placar de 2 a 0. Depois de perder uma chance clara, Yuri Alberto se redimiu fazendo o primeiro gol aos 19 minutos. Ruan Oliveira ampliou logo depois, quando tentou cruzar e a bola morreu no fundo das redes.

A felicidade do Corinthians não durou muito tempo, pois voltou a perder na 12ª rodada do Brasileirão. Atuando na Arena da Baixada, teve poucas oportunidades e foi bombardeado pelo Athletico-PR. O gol da vitória, 1 a 0, saiu da cabeça de Vitor Roque, aos 36 minutos.

Como chega o Liverpool

A campanha do Liverpool, do Uruguai, na Libertadores é muito similar com a do atual adversário, o Corinthians. Com apenas 4 pontos conquistados e em último lugar do Grupo E por ter saldo de gols menor. A pontuação obtida foi por meio de uma vitória e um empate.

No Apertura do campeonato uruguaio, Los Negriazules terminaram na sexta colocação da tabela de classificação com apenas 20 pontos obtidos. Já no Torneo Intermedio, está apresentando uma ótima performance ganhando os três duelos. Então, lidera o Grupo B com nove pontos e invicto até o momento.

Ultimamente, o time do treinador Marcelo Méndez vem conseguindo várias vitórias e os fracassos ou empates, são mais pela Liberta. Em dez partidas recentes, a equipe alviazul sofreu somente duas derrotas, saiu vitorioso em seis e empatou outras duas.

Embora tenha jogado como visitante contra o Cerro Largo, o Liverpool parecia à vontade. A primeira etapa teve poucas jogadas perigosas e foi muito equilibrada. Por outro lado, no segundo tempo, Los Negriazules marcaram duas vezes com Gastón Nicolás e uma com Rúben Bentancourt de pênalti.

Desta vez atuando em casa, enfrentou o gigante Nacional, do Uruguai, e venceu por 3 a 0. O artilheiro Rúben Bentancourt contribuiu com dois gols para esta partida. No início do segundo tempo, Gonzalo Nápoli também deixou sua marca e concretizou a vitória.