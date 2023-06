Palpite: Bragantino x Tacuary – Copa Sul-americana – 28/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 1:03 Compartilhe

O Bragantino fechará a fase de grupos da Copa Sul-americana contra o Tacuary, mas já com a vaga confirmada para as oitavas de final. O jogo será nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília). A bola rola no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista (SP). É possível assistir no STAR+ via streaming.

Palpite Bragantino x Tacuary

Este jogo será apenas para complementar o cronograma da fase de grupos da Sul-americana. O Bragantino está no topo do Grupo C com 11 pontos e com uma das vagas garantida. O Tacuary chegou a acumular seis pontos, mas não tem chances de avançar para a próxima fase.

Então, podemos aguardar uma disputa sem muita movimentação, visto a situação das equipes. De qualquer forma, o palpite que indicamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. A média de gols dos últimos jogos de ambas as equipes é elevada, logo, é esperado a rede balançar várias vezes neste duelo.

Palpite do Jogo – Total de Gols – Mais de 2,5

​- 1.36 na bet365

– 1.35 na Betano

– 1.35 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Bragantino

O Bragantino vem apresentando ótimas performances em campo, seja no seu estádio ou fora, em todas as competições que disputa. Apenas na Copa do Brasil que jogou mal, sendo eliminado ainda na segunda fase, pelo Ypiranga.

Como vem dividindo seus esforços, o Braga prioriza mais os campeonatos de maior importância e que serão definidos logo menos. O Brasileirão, por exemplo, terminará apenas no final do ano, podendo economizar agora no início e focar em outros.

Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a Linguiça Mecânica possui 20 pontos e está em sétimo lugar. Até o momento, disputou 12 rodadas, ganhando cinco vezes, empatando cinco e perdendo somente duas.

Já na Copa Sul-americana, a situação dos paulistas é ainda melhor. Assim, está no primeiro lugar do Grupo C com 11 pontos adquiridos. Nos cinco jogos, a equipe do técnico Pedro Caixinha venceu três e empatou duas, sem perder uma vez sequer.

Os Braga Boys estão invictos há quatro partidas, com ótimos resultados contra o Flamengo, 4 a 0, e Goiás, 2 a 0. No último, jogou em casa e dominou o duelo do início ao fim. Eduardo Sasha marcou aos 7 minutos e Marcos Vinicios ampliou com o segundo gol.

Como chega o Tacuary

O Tacuary é uma equipe paraguaia que disputa a primeira divisão do país, onde terminou o Apertura na última colocação com apenas 15 pontos conquistados. Nos 22 jogos, venceu somente quatro, empatou três e foi derrotado em 15.

A performance que vinha mostrando no campeonato nacional foi transferida também para a Copa Sul-americana. Até o momento, tem apenas seis pontos obtidos e está na terceira posição sem chances de avançar para as oitavas de final.

A campanha de El León Barriojarense só não é pior que a do Oriente Petrolero, último colocado com 0 ponto. Perdendo todos os cinco confrontos disputados.

Aliás, o jogo mais recente pela Copa Sul-americana foi exatamente contra o lanterna do grupo, onde mesmo jogando como visitante ganhou por 3 a 1. Apesar do resultado elástico, o time da casa teve boas jogadas, mas marcou somente um gol. Por outro lado, El Tacua fez dois ainda no primeiro tempo e no segundo, ampliou fazendo outro.Na última rodada do Apertura do Campeonato Paraguaio, entrou em campo com o Cerro Porteño, segundo colocado, e empatou por 2 a 2. O Tacuary saiu na frente com Édson Cariús, mas el azulgrana buscou o empate com Robert Morales. Na segunda etapa foi o mesmo, um balançando as redes e outro igualando em seguida.