Palpite: Bragantino x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 22/6/2023

Sem vencer há três jogos, o Braga vai jogar contra o Mengão, que vem de quatro vitórias seguidas. O pontapé inicial será às 21h30 (horário de Brasília) na quinta-feira (22). A arena para o confronto será o Nabizão, em Bragança Paulista. A transmissão fica por conta do Canal Premiere na TV fechada.

Palpite Bragantino x Flamengo

A situação recente do Bragantino não é das melhores, sem vencer há três jogos, mas com apenas uma derrota em dez. O Flamengo, em contraponto, chega com quatro vitórias consecutivas e tenta diminuir a diferença para o líder. Esta disputa promete ser muito equilibrada, pois ambos os times buscam vencer para resolver seus objetivos.

É aguardado um duelo muito movimentado, visto os últimos disputados pelos times, bem como os resultados dos mesmos. O palpite recomendado pela nossa equipe editorial é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. Para obter o retorno positivo na aposta, precisamos de três ou mais gols no jogo. Em caso de dois ou menos, é perdido o prognóstico.

Palpite do Jogo – Total de Gols – Mais de 2,5

​- 1.85 na bet365

– 1.87 na Betano

– 1.85 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Bragantino

O Bragantino não faz um campanha ruim nas competições que participa, mas no Brasileirão deixa a desejar um pouco. Atualmente, tem apenas 14 pontos conquistados em 10 rodadas e segue em 12º colocado da tabela de classificação.

Na última temporada, por pouco deixou de entrar para as competições continentais. Assim, ficou na 14ª posição com 44 pontos, enquanto a equipe abaixo, fora da zona para a Sul-americana, tinha 42 pontos.

Em 2023, na Copa Sul-americana, faz um campanha impecável no grupo C. Dentre as cinco rodadas disputadas, venceu três vezes e empatou duas, sem perder nenhuma. Com esses resultados, está no topo com 11 pontos e com a vaga definida para as oitavas de final.

A última partida pela CONMEBOL Sudamericana foi uma disputa direta pela liderança do grupo contra o Estudiantes. No estádio Jorge Luis Hirschi, o Braga saiu na frente com gol de Eric Ramires. O time da casa não deixou por isso e foi com tudo ao ataque. Igualando aos 66 minutos de pênalti, marcado por Rollheiser.

De volta ao Brasileirão, onde precisa pontuar para se afastar da zona da degola. A Linguiça Mecânica entrou em campo para jogar com o Atlético-MG, no Mineirão. Como era o dono da casa, o Galo precisou de apenas 17 minutos para marcar com Paulinho. Logo depois, Eduardo Sasha recebeu livre na área e chutou para empatar.

Como chega o Flamengo

O Flamengo teve alguns problemas com mudança constante de técnicos no começo da temporada até a chegada do novo. Atualmente, o argentino Jorge Sampaoli comanda o rubro negro carioca e vem obtendo ótimos resultados desde que assumiu.

Na Copa do Brasil, já sob o comando do argentino, derrotou o Fluminense por 2 a 0 no jogo da volta e carimbou a passagem para as oitavas de final. No duelo, Arrascaeta e Gabigol balançaram as redes e deram a vitória, como também a vaga para sua equipe.

Apesar de ter sido campeão da Libertadores no ano passado, nesta de 2023 começou com o pé esquerdo, perdendo. No entanto, logo se redimiu e ficou as quatro rodadas posteriores invicto. Pelo Grupo A, está com oito pontos conquistados e precisa de apenas 1 ponto para avançar a próxima fase.

Com um elenco fortíssimo, o Mengão conseguiu obter boas performances no Brasileirão, apesar da troca de técnico e polêmicas internas. Então, ocupa a terceira posição da tabela com um total de 19 pontos conquistados. Até o momento, venceu seis embates, empatou somente um e foi derrotado em três.

Quando recebeu o Grêmio no Maracanã pela rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, o Fla ganhou por 3 a 0. Apesar do placar elástico, os gaúchos tiveram uma participação muito ofensiva, mas não marcaram gols. Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique fizeram os gols.