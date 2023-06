Palpite: Botafogo-SP x Vila Nova – Campeonato Brasileiro Série B – 24/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 1:02 Compartilhe

A partida é válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontraram no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. O duelo será no sábado (24) às 11h (de Brasília). Apenas o Premiere irá transmitir a disputa, na TV fechada.

Palpite Botafogo-SP x Vila Nova

O Vila Nova está melhor posicionado na tabela e promete ir com tudo para ao ataque em busca de vencer, mesmo sendo visitante. Já o Botafogo-SP tem o mando de campo e o apoio da torcida, mas chega com um jejum de quatro partidas sem ganhar.

Apesar de esperarmos uma disputa muito equilibrada, a defesa de ambas as equipes é forte. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Menos de 2,5”. Analisamos as últimas partidas e vimos a média de gols feitos. Para conseguirmos retorno positivo, o duelo precisa ter menos de 3 gols.

Palpite do Jogo – Total de Gols – Menos de 2,5

​- 1.50 na bet365

– 1.50 na Betano

– 1.52 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Botafogo-SP

Em 12 rodadas pela Série B, o Botafogo-SP venceu cinco vezes, empatou três e perdeu outras quatro. Por meio desses resultados, está na nona colocação da tabela de classificação com 18 pontos obtidos.

Este ano o tricolor de Ribeirão Preto também disputou a Copa do Brasil. Na estreia, passou pelo Parnahyba e avançou para a próxima fase. No segundo embate, venceu o São Raimundo-RR por 3 a 1. Por último, enfrentou o Santos e perdeu por 3 a 0, sendo eliminado precocemente.

Antes da eliminação, o Fogão Paulista tinha emplacado duas vitórias consecutivas. Após a derrota, venceu somente três vezes em dez partidas disputadas. A equipe vem apresentando performance inferior mesmo atuando em casa.

Quando recebeu o Ituano no estádio Santa Cruz pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, perdeu por 2 a 0. O Pantera não apresentou perigo algum aos visitantes. Por outro lado, o Galo de Itu marcou com Felipe e Marcel Philipe, os dois gols no segundo tempo.

Na rodada mais recente, visitou o estádio Ressacada para enfrentar o Avaí e arrancou o empate por 1 a 1. O placar foi aberto com gol contra de Tárik, para o time da casa. No segundo tempo, o Fogão igualou tudo com Salatiel. Mesmo sendo superior, não conseguiu a virada.

Como chega o Vila Nova

Na última edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 2022, o Vila Nova teve uma performance ruim. Após 38 rodadas, conseguiu somar somente 47 pontos e terminou na 13ª colocação da tabela de classificação.

Até o momento, em 2023, saiu vitorioso em sete confrontos, empatou três vezes e acabou sendo derrotado apenas duas. Nesse sentido, está em quarto lugar, 2 pontos a menos que o líder, Novorizontino. Então, se vencer o próximo embate, poderá assumir o topo da tabela.

A sua permanência na Copa do Brasil, desta temporada, durou somente duas disputas. Estreou na primeira fase e passou pelo Real Noroeste. Em seguida, entrou em campo com o Náutico pela segunda fase, mas acabou perdendo por 2 a 1 e foi eliminado.

O duelo contra o Guarani, em casa, pela 12ª rodada da segundona, terminou com o placar de 0 a 0. Ao longo dos 90 minutos, o Vila Nova teve 26 finalizações, chutando no alvo seis vezes, mas não conseguiu passar pela defesa sólida do Bugre.

O jogo contra o Sport, que deveria ter acontecido na segunda rodada, foi adiado e aconteceu no último domingo. No estádio Ilha do Retiro, o Leão venceu com gol de Vagner Love, que recebeu livre na grande área e chutou com facilidade para o fundo das redes.