Palpite: Belgrano x Banfield – Campeonato Argentino – 26/6/2023

Com uma queda de rendimento, ambas as equipes chegam em busca de voltar a vencer. A partida acontece no Estádio Gigante de Alberdi. O início será às 20h (de Brasília) na segunda-feira (26). É possível assistir ao duelo na ESPN pela TV fechada e no Star+ via streaming.

Palpite Belgrano x Banfield

As equipes estão em posições totalmente diferentes na tabela de classificação, mas os resultados obtidos recentemente são praticamente iguais. Então, é esperado que o duelo seja emocionante e equilibrado, disputando de forma acirrada do início ao fim.

Apesar disso, o Belgrano não perde em casa há sete jogos, enquanto o Banfield vem jogando mal fora e no seu gramado. A nossa dica de palpite para os apostadores é no mercado de “Resultado Final – Belgrano”. Os visitantes contam com cinco derrotas nos últimos seis duelos disputados.

Palpite do Jogo – Resultado Final – Belgrano

​- 2.37 na bet365

– 2.47 na Betano

– 2.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Belgrano

Até a última temporada, o Belgrano estava disputando a segunda divisão do Campeonato Argentino, torneio conhecido também por Primera B Nacional. Na ocasião, terminou em primeiro lugar da classificação e se consagrou campeão, além da vaga para a elite.

O início do time celeste na Liga Profissional Argentina de 2023 foi surpreendente, principalmente para uma equipe que subiu recentemente para a primeira divisão. Assim, chegou a sofrer somente uma derrota em oito rodadas, emplacando cinco vitórias.

Com esses resultados, brigou pelo topo da tabela com os gigantes clubes tradicionais, como River Plate, Talleres, Lanús e Estudiantes. Atualmente, teve uma queda de rendimento e está em oito colocado com 31 pontos conquistados, onde venceu nove vezes, empatou quatro e perdeu sete.

Quando enfrentou a grande equipe do Vélez Sarsfield, em casa, conseguiu vencer por 2 a 0. Decerto, el fortín vive uma fase ruim, mas conta com elenco com ótimos jogadores e tem muita tradição no país. Vegetti abriu o placar para el pirata e Guillermo Pereira fechou a conta.

A disputa mais recente pelo Argentina foi contra o Defensa y Justicia, no estádio Norberto “Tito” Tomaghello e terminou com o resultado de 2 a 0 para o time da casa. Apesar da derrota, o Belgrano teve boas chances, mas não passou pela zaga bem preparada do halcón.

Como chega o Banfield

A campanha atual do Banfield na Liga Profissional Argentina é muito similar à do ano passado. Sem muitas perspectivas de se classificar para as competições do continente e muito menos pelo título nacional.

Em 20 rodadas disputadas até o momento pelo Campeonato Argentino, el taladro venceu quatro vezes, empatou seis e foi derrotado em dez. Devido aos resultados adquiridos, acumulou apenas 18 pontos e está na vice-lanterna da tabela.

Em contraponto ao desempenho na competição de elite dos hermanos, o alviverde de Lomas de Zamora estreou com o pé direito na Copa Argentina. Assim, enfrentou o Argentino de Merlo e ganhou por 3 a 0. Com gol contra de Nicolás Ariel, o placar saiu do zero. Milton Giménez jogou muita bola na partida e marcou duas vezes.

A vitória mais recente conquistada pelo time do treinador na primeira fase do Argentinão aconteceu no duelo contra o Rosário Central. Naquele embate, Milton Giménez estava inspirado e balançou as redes duas vezes, dando a vitória ao seu time depois de três derrotas.

Na vigésima rodada da Liga Profesional, recebeu o líder, River Plate, no estádio Florencio Sola e acabou sendo goleado por 4 a 1. O artilheiro do Banfield, Milton Giménez contribuiu marcando com uma penalidade. No entanto, os visitantes fizeram gols com Lucas Beltrán, Solari e Salomón Rondón.