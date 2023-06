Palpite: Athletico-PR x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 24/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 1:09 Compartilhe

Em duelo pela 12ª rodada do Brasileirão, o Athletico-PR recebe o Corinthians. O jogo será neste sábado (24), às 16h (de Brasília). E o palco do encontro será a Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assista no YouTube e na Twitch da CazéTV.

Palpite Atletico-PR x Corinthians

A situação das equipes para este embate é totalmente diferente. O Athletico-PR, mandante de campo, vem de derrota, mas estava invicto há três jogos. Enquanto isso, o Corinthians ficou por três partidas sem ganhar e na última voltou a somar 3 pontos.

Nos jogos recentes, os dois lados marcaram e também sofreram gols. Dessa forma, o palpite que indicamos é no mercado de “Ambos os times marcam: Sim”. Para o apostador ter sucesso neste prognóstico, é necessário que a rede balance em ambos os lados, independente do resultado final.

Palpite do Jogo – Ambos os times marcam: Sim

​- 2.10 na bet365

– 2.07 na Betano

– 2.00 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR está passando por um período instável, onde não consegue manter bons desempenhos em campo durante vários jogos consecutivos. Ultimamente, chegou a ganhar duas vezes, mas logo em seguida empatou e perdeu.

Na Copa Libertadores da América, o Furacão faz a melhor campanha do Grupo G. Assim, acumulou 10 pontos em cinco partidas disputadas, ganhando três, empatando uma e perdendo outra. Com a vantagem conquistada, já está com a vaga para as oitavas de final nas mãos.

Como vem focando mais no torneio continental, vem deixando a desejar no Brasileirão. Então, segue em nono lugar da tabela de classificação com 16 pontos obtidos. O início foi mais vitorioso, mas com a queda de rendimento recente acabou perdendo posições.

Jogando como visitante contra o América-MG no estádio Independência, começou com uma atuação incrível, mas acabou cedendo o empate. Terminando em 2 a 2 no final. Vitor Roque abriu o placar e Christian ampliou. Wellington Paulista fez o primeiro do Coelho e Danilo Avelar marcou no final, impedindo a derrota do time da casa.

Novamente fora de casa, ficou frente a frente com o São Paulo no Morumbi e perdeu por 2 a 1. O duelo pegou fogo logo no início, tanto que Vitor Roque marcou para o rubro negro paranaense. O tricolor paulista empatou com Gabriel Neves e Luciano virou no começo do segundo tempo.

Como chega o Corinthians

Na última temporada, o Corinthians fez uma ótima campanha no Brasileirão, chegando a liderar por algumas rodadas. Porém, caiu de rendimento na fase final e ficou na quarta posição. Com esse resultado, conquistou uma vaga para a Libertadores de 2023.

Na competição continental, vem fazendo uma campanha ruim no Grupo E e já está desclassificado. Em cinco rodadas, o Timão venceu somente um jogo e empatou outro, perdendo os três restantes. A esperança da torcida alvinegra é a vaga para as eliminatórias da Copa Sul-americana. Para isso, precisa vencer o Liverpool, do Uruguai.

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, ganhou do Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil e avançou para a próxima fase. No primeiro jogo tinha perdido por 2 a 0 e na volta, retribuiu o mesmo placar. Nas penalidades, Cássio brilhou e alguns jogadores do Galo falharam.

Após ficar três jogos sem vencer, o Coringão entrou em campo com o Santos, no clássico paulista, e saiu com a vitória por 2 a 0. Yuri Alberto desencantou depois de quase dois meses sem marcar, balançando as redes aos 19 minutos. O segundo foi gol contra de João Lucas, cabeceando contra a própria meta depois de cruzamento corintiano.

Na tabela de classificação da Série A do futebol brasileiro, está com apenas 12 pontos adquiridos. Em 11 rodadas, derrotou três adversários em campo, ficou no empate com outros três e saiu derrotado em cinco. As performances recentes afastou um pouco o time de Róger Guedes da zona de rebaixamento.

