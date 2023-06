Palpite: Argentinos Juniors x Defensa y Justicia – Campeonato Argentino – 23/6/2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 1:02 Compartilhe

O bicho colorado chega com três vitórias, enquanto o defe perdeu o último jogo, encerrando invencibilidade de quatro duelos. A partida será no Estádio Diego Armando Maradona. O início será às 21h30 (de Brasília) na sexta-feira (23). Para assistir o confronto apenas na TV fechada, na ESPN, e Star+, via streaming.

Palpite Argentinos Juniors x Defensa y Justicia

A diferença entre as equipes na classificação do Campeonato Argentino é de apenas 4 pontos. O Argentinos Juniors está na nona posição, mas vem de três vitórias, e o Defensa y Justicia na sétima, chegando com derrota. Observando esses dados e os últimos jogos, é aguardado muito equilíbrio do início ao fim.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida muito acirrada e provavelmente com gols marcados. E o palpite que indicamos é no mercado de “Resultado final – Argentinos Juniors”. Além do mando de campo, a equipe de Gabriel Milito vem de três sucessos com performances impecáveis.

Palpite do Jogo – Resultado final – Argentinos Juniors

Como chega o Argentinos Juniors

O Argentinos Juniors vem apresentando bons desempenhos em campo em todas as competições que disputa, até o momento pelo menos. O trabalho do treinador Gabriel Milito, no comando há mais de 2 anos, vem dando ótimos resultados e dando mais confiança aos torcedores.

Em 20 rodadas disputadas nesta primeira fase do Campeonato Argentino, el bicho colorado saiu vitorioso em oito, empatou cinco e foi derrotado em sete. Somando a pontuação nos jogos com bom rendimento, el tifón de Boyacá está em nono colocado na tabela com 29 pontos.

Além dos torneios da Argentina, também disputa o maior e mais importante das Américas, a Copa Libertadores. Assim, lidera o Grupo E com 11 pontos conquistados, onde ainda não perdeu nenhuma vez em cinco rodadas disputadas. Aliás, já está carimbado para as oitavas de final, sem chances de não avançar.

O jogo mais recente pela Liberta aconteceu no seu estádio, Diego Armando Maradona, contra o Liverpool do Uruguai. Em um pênalti aos 50 minutos, Bentancourt abriu o placar para os visitantes. Logo depois, Metilli chutou a bola e Heredia desviou para o fundo das redes. Villalba recebeu na área e, em meio aos adversários, chutou para o gol, virando o placar.

Em confronto pela 20ª rodada da Liga Profissional Argentina, visitou o Vélez Sarsfield, vindo de péssimos resultados, e el bicho colorado ganhou por 1 a 0. Depois de ótimo cruzamento de Federico Redondo, Leonardo Heredia cabeceou com precisão e fez o único gol.

Como chega o Defensa y Justicia

O Defensa y Justicia vem disputando as colocações da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Argentino desde as primeiras rodadas. Mesmo tropeçando em alguns momentos ou focando os esforços para outras competições, ainda não saiu do top 10.

Atualmente, el halcón conta com um total de 33 pontos na Liga Profissional Argentina e ocupa o sétimo lugar. O auriverde de Florencio Varela venceu em nove rodadas, empatou em seis e foi derrotado em outras cinco.

Na Copa Sul-americana, começou perdendo na estreia para o Millonarios, da Colômbia. Entretanto, venceu todas as quatro rodadas seguintes e assumiu o topo do Grupo F com 12 pontos conquistados. Com uma diferença de 2 pontos para o segundo colocado, já está apto para disputar as oitavas de final.

Quando estava em uma ótima fase, recheada de vitórias e excelentes performances em campo, el defe enfrentou o Belgrano, em casa, e venceu, com certa facilidade, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Nicolás Fernández e Juan Miritello, o primeiro aos 19 minutos, já o segundo no lance final antes do apito do juiz.A visita ao Monumental de Núñez para jogar contra o River Plate não deu muito certo. El millonario teve uma atuação muito agressiva e forçou os visitantes a uma formação defensiva. Apesar das 23 finalizações, marcou o gol com Nicolás de la Cruz aos 58 minutos do primeiro tempo.