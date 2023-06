Palmeiras x Botafogo vai passar na Globo? veja quem narra e onde assistir

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:57 Compartilhe

O encontro dos times com as duas melhores campanhas do Campeonato Brasileiro após as 11 primeiras rodadas acontece neste domingo (25), em São Paulo, às 16h. Logo depois do “The Voice Kids”, Luís Roberto narra as emoções do jogo entre Palmeiras e Botafogo, na “TV Globo”, com os comentários de Junior e Ricardinho para todo o país – exceto o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Curitiba, que assistem à partida entre Grêmio e Coritiba.

Os cariocas lideram a competição, com 27 pontos, cinco a mais do que os paulistas, atualmente na segunda colocação. O “Premiere” também mostra a partida para o Brasil inteiro, com a narração de Milton Leite e as análises de Alexandre Lozetti e Dodô, a partir das 16h. O trio comanda um pré-jogo especial de uma hora no “SporTV”, diretamente do estádio, analisando as escalações e as últimas notícias da partida.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

O Palmeiras chega mais pressionado para a partida após o resultado da última rodada. Contra o Bahia, na última quarta-feira (21), o Verdão foi derrotado pela primeira vez na atual edição do Brasileirão. O Tricolor Baiano venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Thaciano.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

O Botafogo, por sua vez, venceu o Cuiabá na quinta-feira (22), também pelo placar mínimo. O triunfo, com gol do artilheiro Tiquinho Soares, aumentou para cinco pontos a distância em relação ao Palmeiras. Agora, o Alvinegro sabe que terminará a próxima rodada na liderança independentemente do placar no duelo deste fim de semana.