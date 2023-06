Palmeiras x Botafogo: torcida alvinegra esgota ingressos do setor visitante antes do horário previsto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 10:14 Compartilhe

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Botafogo estavam previstos para serem vendidos na manhã desta terça-feira (20). No entanto, sem qualquer aviso prévio, as entradas ficaram disponíveis no site ao longo da madrugada.

Mesmo com este imprevisto, os torcedores alvinegros conseguiram esgotar os bilhetes do setor visitante antes mesmo do horário pré-estabelecido. A torcida do Botafogo terá 10% da carga do estádio. Os valores do setor visitante variaram entre R$220 (inteira) e R$110 (meia).

+ Veja 30 jogadores que ainda não completaram sete jogos no Brasileirão e podem trocar de clube

+ Botafogo ganha arma importante neste começo de Brasileirão; confira os números

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela pela 12ª rodada do Brasileirão. Ambos os times brigam pela parte de cima da tabela e são fortes candidatos ao título da competição.

E MAIS: