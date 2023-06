Palmeiras x Botafogo: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 14:15 Compartilhe

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos a menos do que o Fogão na tabela do Brasileirão, o Alviverde precisa vencer os cariocas para diminuir essa vantagem para dois pontos e ao mesmo tempo evitar que o líder dispare com oito pontos a mais.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023

Para o duelo, Abel Ferreira não poderá contar com Gabriel Menino, que está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. Com a ausência do camisa 25, o treinador português deve optar pela entrada do volante colombiano Richard Ríos na equipe titular. A dúvida fica na zaga, já que Murilo e Luan disputam posição para formar dupla ao lado de Gustavo Gómez.

Já no lado do Botafogo, Luis Castro tem uma extensa lista de desfalques de atletas por lesão: Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Marçal e Patrick de Paula. Além deles, o zagueiro Adryelson sentiu dores musculares diante do Cuiabá na última rodada e pode ser mais uma perda. Caso não tenha condições de jogo, Phelipe Sampaio é o mais cotado para começar como titular.

Na última rodada, o Verdão foi derrotado por 1 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, e perdeu sua invencibilidade na competição. Já o Glorioso foi à Arena Pantanal e venceu o Dourado também pelo placar mínimo, com gol de pênalti do artilheiro Tiquinho Soares.

Veja todas as informações da partida:

PALMEIRAS x BOTAFOGO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 24/6/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva (Fifa-RS) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Rafael Traci (VAR-Fifa-SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

BOTAFOGO: Lucas Perri, Rafael, Adryelson (Phelipe Sampaio), Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Desfalques: Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Marçal e Patrick de Paula (lesionados)

Pendurados: Víctor Cuesta e Di Plácido

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Atuesta (lesão no joelho direito), Marcos Rocha (edema na coxa esquerda), Gabriel Menino (suspenso)

Pendurados: Mayke e Jhon John