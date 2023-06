Palmeiras x Bolívar: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:21 Compartilhe

Palmeiras e Bolívar-BOL se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ambas as equipes têm 12 pontos e disputam a liderança do grupo C da competição. Ainda, caso vença, o Verdão terá a melhor campanha geral do torneio continental.

Para o duelo, Abel Ferreira não poderá contar com o meia Zé Rafael, que foi submetido a exames nesta terça (27) e teve detectado um estiramento no ligamento do joelho direito. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta. lesionado. A expectativa é que o jovem Fabinho ocupe a vaga do camisa 8 no meio campo alviverde, tendo Richard Ríos também como opção. Enquanto isso, o lateral Marcos Rocha e o zagueiro Murilo, recuperados de lesão, ainda são dúvidas entre os relacionados. Atuesta e Jailson, lesionados, seguem sendo desfalques.

Já o Bolívar não tem desfalques confirmados, mas conta com três jogadores pendurados: Roberto Fernández, Leonel Justiniano e Ronnie Fernández. Pelo lado do Palmeiras, já acumulam dois cartões amarelos os zagueiros Luan e Gustavo Gómez.

O time que terminar na primeira colocação geral, poderá decidir as fases eliminatórias em casa (com exceção da final, que será em jogo único e campo neutro), independentemente do adversário. Caso o confronto termine empatado, o Verdão fecha o grupo em segundo lugar, já que perde para o Bolívar no saldo de gols (oito a seis).

Vale lembrar que no último dia 5 de abril, no duelo do primeiro turno diante da equipe boliviana, em La Paz, Abel poupou os jogadores titulares visando a final do Campeonato Paulista e o Alviverde acabou sendo derrotado por 3 a 1, estreando com derrota na competição continental.

Veja todas as informações da partida:

PALMEIRAS x BOLÍVAR

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 29/6/2023, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Rorrealba (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Onde assistir: ESPN (TV fechada), Star+ (streaming) e em tempo real no Lance!

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Atuesta (lesão no joelho direito), Jailson (lesão no joelho esquerdo) e Zé Rafael (lesão no joelho direito)

Pendurados: Luan e Gustavo Gómez

BOLÍVAR: Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Sagredo e Tardio; Vilamíl, Justiniano e Roberto Fernández; Cruz, Ronnie Fernández e Rodríguez. Técnico: Beñat San José.

Desfalques: –

Pendurados: Roberto Fernández, Leonel Justiniano e Ronnie Fernández