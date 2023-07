Palmeiras vê no mercado inflacionado mais um motivo para segurar principais jogadores; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 6:52 Compartilhe

Apesar de ver a necessidade de trazer peças para compor seu elenco, o Palmeiras ainda não concretizou nenhuma contratação nesta janela de transferências. Enquanto não se reforça, viu vários de seus jogadores, incluindo os titulares, recebendo propostas de clubes estrangeiros, mas o Verdão seguiu a política de segurar suas atletas e as conversas não evoluíram. Com o mercado inflacionado, os valores oferecidos ao clube não seriam suficientes para buscar peças de reposição do mesmo nível.

+ ‘Prejudicado’ por Abel, Breno Lopes tem o segundo melhor índice de participação em gols do elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva após a vitória diante do Fortaleza, revelou nominalmente jogadores do Verdão que receberam ofertas nesta janela. Como já noticiado pelo Lance!, o paraguaio Gustavo Gómez despertou o interesse do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o zagueiro Luan recebeu proposta do Krasnodar, da Rússia.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

– Os jogadores tiveram e o treinador também teve (propostas), mas assinamos um contrato e temos obrigações a cumprir. Se quiser sair terá que pagar a cláusula, é simples. Se o clube entender que a oferta é baixa e é baixa para esses dois jogadores, mas se chegar um clube e pagar a cláusula do Gómez, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, do treinador. Todos esses que citei tiveram ofertas – disse Abel.

Segundo apurou a reportagem, em relação aos zagueiros do Verdão, as conversam sequer iniciaram porque os valores oferecidos não seriam suficientes para buscar atletas desse nível no mercado. A proposta dos russos por Luan foi prontamente recusada pela diretoria alviverde, assim como a oferta por Gómez, que sairá apenas se os árabes pagarem a multa rescisória, que é de 30 milhões de euros (R$ 161 milhões na cotação atual).

+ Semana livre do Palmeiras ajudou a ajustar a cabeça e calibrar a vibração do time

Ainda, vale lembrar que o Palmeiras comprou Luan do Vasco com dinheiro emprestado pela Crefisa, empresa da presidente Leila Pereira, sob a condição de que quando ele fosse vendido, o clube repassaria o valor do empréstimo e ficaria com o lucro. Dessa forma, a quantia que restaria ao Alviverde com a negociação seria muito baixa.

Com isso, além de não querer se desfazer dos seus principais jogadores pela importância que eles têm ao time, os valores oferecidos hoje ao Palmeiras não são suficientes para buscar no mercado peças do mesmo nível das vagas que seriam deixadas por esses atletas negociados. A verdade é que até o momento nenhuma proposta irrecusável chegou ao Verdão.

Até o momento, nesta janela, o Alviverde já negociou Rafael Navarro, com o Colorado Rapids-EUA, Bruno Tabata, com o Qatar SC, Vinicius Silvestre, com o Portimonense-POR, e Giovani, com o Al Sadd-QAT. Todos atletas que já estavam recebendo poucas oportunidades e não terão reposição.