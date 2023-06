Palmeiras treina de olho no Botafogo e dupla convocada volta a treinar em campo; veja provável time

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 20:04 Compartilhe

Na tarde desta sexta-feira (23), na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto com o Botafogo, que acontece neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino será neste sábado (24) pela manhã, novamente com Piquerez e Rony treinando em campo.

A comissão de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos com objetivos pré-determinados. Ao todo, serão três treinamentos antes do duelo decisivo pela competição nacional.

Piquerez e Rony, que ficaram na parte interna do centro de excelência na quinta (22), trabalharam sem restrições com o grupo. Marcos Rocha, com lesão muscular, e Jailson, com problema no joelho, deve seguir fora do time. Gabriel Menino, suspenso pelo terceiro amarelo, deve dar lugar a Richard Ríos.

Vale lembrar que o Palmeiras não abre os treinos para os jornalistas acompanharem os trabalhos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O provável time do Verdão para este domingo: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O Palmeiras pode completar dez jogos de invencibilidade contra equipes do Rio de Janeiro. Desde a conquista da Libertadores 2021 diante do Flamengo, em Montevidéu (URU), são quatro vitórias (incluindo também a do título da Supercopa do Brasil 2023 contra o mesmo Flamengo) e cinco empates contra cariocas.