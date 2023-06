Palmeiras terá o retorno de 30% de seus gols e assistências para enfrentar o Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 5:52 Compartilhe

O Palmeiras entra em campo no Allianz Parque, neste domingo (25), para enfrentar o Botafogo, líder o Brasileirão. Depois de ser derrotado por 1 a 0, fora de casa, pelo Bahia, o Verdão acabou se afastando da liderança. Muito disso por conta dos desfalques em decorrência da Data Fifa, entre eles Rony e Raphael Veiga, simplesmente os artilheiros do time na temporada. Com eles de volta, o Alviverde também recupera seu poder de fogo.

Um dos melhores ataques do país em 2023, o Palmeiras marcou 71 gols até aqui, sendo que 20 deles foram marcados por Veiga e Rony. O meia é o artilheiro da equipe com 11 gols marcados, seguido justamente pelo “Rústico”, que anotou 9 e é o vice. Isso significa pouco mais de 28% do total, praticamente um terço. Não à toa ambos estavam com a Seleção Brasileira e ambos fizeram muita falta para o Verdão.

Coincidência ou não, foi apenas a sexta vez em 37 jogos na temporada em que o Palmeiras saiu de campo sem balançar a rede. Mesmo com Endrick (6 gols), Gabriel Menino (7 gols) e Artur (7 gols) em campo, que são outros no topo da artilharia, o time não conseguiu saiu do zero no placar.

Mas os números expressivos da dupla não param por aí. Rony e Veiga também são os líderes de assistências na temporada. Juntos eles deram 15 passes para gols, sendo nove do meia (maior garçom) e seis do atacante (segundo maior garçom). De acordo com o levantamento do Lance!, o Verdão deu 45 assistências em 2023, ou seja, Veiga e Rony são responsáveis por 33% (um terço) do total.

Para se ter uma ideia da importância de cada um deles em 2023, basta ver que Veiga foi responsável direto por 20 (11 gols e 9 assistências) dos 71 gols da equipe, o que significa 28% do total. Rony vem logo em seguida no ranking de participação em gols com 17 (9 gols e 6 assistências), que significam 24% do total. O terceiro na lista é Gabriel Menino com 9 participações (7 gols e 2 assistências)., praticamente metade dos dois selecionáveis.

Com cinco pontos a menos do que o Botafogo na tabela do Brasileirão, o Palmeiras precisa vencer os cariocas para diminuir essa vantagem para dois pontos e ao mesmo tempo evitar que o líder dispare com oito pontos a mais, que foi exatamente a vantagem que o time de Abel Ferreira fechou a edição de 2022, quando foi campeão. Depois dos números acima, não é preciso nem falar como Rony e Veiga serão importantes.